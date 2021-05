Amy Adams, protagonista de la película, foto NA.

Desde su publicación, en 2018, “La mujer en la ventana” se convirtió en un éxito de ventas. Y no es casual, ya que la novela de A. J. Finn tiene todos los ingredientes que necesita una historia atrapante: una protagonista intensa, una atmósfera oscura, un crimen y la salud mental como eje principal. Su gran aceptación en el público lector hizo que el thriller psicológico fuera adaptado al cine y finalmente, su película homónima se podrá ver a partir del 14 de mayo en Netflix.

La protagonista es Anna Fox (Amy Adams), una psicóloga infantil que vive recluida en su departamento de Nueva York debido a un cuadro de agorafobia y depresión, que la conduce a una fuerte adicción al alcohol. Desde su refugio, es testigo de todo lo que ocurre en su vecindario y aunque se siente protegida por la ventana que la separa del mundo exterior, su costumbre de espiar a los vecinos la lleva a ser testigo de un brutal asesinato. Lejos de ser indiferente, Anna decide involucrarse de lleno en el crimen y, como un efecto dominó, hará que varios secretos salgan a la luz, a pesar de que la quieran poner en jaque por su salud mental.

"Fue muy interesante para mí trabajar en un thriller psicológico, hace tiempo que no hacía uno. Me pareció súper atractiva la propuesta y el equipo. También me gustó mucho mi personaje de Ana, ella tiene tanta oscuridad, secretos, algo de vergüenza... fue muy desafiante e interesante acercarme a ella", declaró Adams en una entrevista con Marie Claire y destacó que el proyecto la llevó a compartir la filmación con Julianne Moore -Jane en la ficción-: “Ella le puso realmente una profundidad a su personaje, el que se necesitaba, fue intensa y le dio ese halo protector que necesitaba al vincularse con mi papel. La pasamos muy bien en el set y conversamos muchísimo".

El reparto se completa con Gary Oldman, Anthony Mackie, Fred Hechinger, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Tracy Letts y Jennifer Jason Leigh. Un dato no menor es que la película dirigida por Joe Wright iba a estrenarse en 2020, pero se pospuso a raíz de la pandemia.

Por su parte, Amy Adams se encuentra en un gran momento profesional. Luego de su exquisito trabajo en “Sharp Objets” (2018), una serie de HBO en la que también fue productora ejecutiva, protagonizó “Vice” (2018) junto a Christian Bale y en noviembre de 2020 se estrenó “Hillbilly, una elegía rural” en Netflix, un proyecto por el que fue nominada en la categoría a “Mejor actriz” por el Sindicato de Actores.

Y fiel a su estilo multifacético, volvió a ponerse en la piel de la princesa Giselle para la secuela de “Encantada” que llegará a los cines en 2022 con Patrick Dempsey como galán e Yvette Nicole como villana.