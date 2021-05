Miami, captura video.

Al menos una persona resultó herida durante un enfrentamiento ocurrido en un centro comercial de la ciudad estadounidense de Miami, en el estado de Florida.



El hecho se produjo el sábado anterior al Día de las Madres en los Estados Unidos en Aventura Mall, uno de los shopping más populares en la turística ciudad.



En varias imágenes subidas a redes sociales se vio corridas y escenas de pánico, pero la Policía local no había informado sobre lo ocurrido, según el sitio del diario de Las Américas.



Se conoce en forma extraoficial que varios visitantes al centro comercial escucharon una ráfaga de disparos, lo que los impulsó a abandonar el lugar en medio de corridas y pánico.