Selena y Luis Miguel.

Selena y Luis Miguel son nombres más que conocidos para el mundo de la música en español y el mundo. Sinónimos de belleza, talento y carisma se convirtieron durante la década del 90 en estrellas en sus respectivos géneros: tex-mex y los boleros. Pero además del talento musical a estas dos figuras las une una exigente infancia y tragedias que en el caso de la texana le costó la vida. Un repaso de sus vidas que hoy pueden revivirse en las series que Netflix estrenó recientemente y que son un éxito.

INFANCIA DIFÍCIL

Selena Quintanilla y Luis Miguel Gallego Basteri nacieron en abril, el Sol de México el 19 de 1970 y la texana el 16 de 1971. Desde pequeños ya habían desarrollado un innegable talento para el canto, algo que los terminó convirtiendo en el sostén económico de sus familias debido a que sus padres llegaban con lo justo a fin de mes y vieron en ellos una oportunidad para salir adelante.

Selena de pequeña.

Selena empezó a cantar en público a los 9 años junto a sus hermanos que la acompañaban en el bajo y la batería formando la banda "Selena y Los Dinos". Tras un intento fallido en el rubro gastronómico, su padre debió declararse en bancarrota lo que aceleró los planes de ver a la banda triunfar. Así Abraham terminó siendo su representante, el hombre que les conseguía los shows en distintos tipos de eventos sociales.

Debido a la demanda de su incipiente carrera Selena debió abandonar los estudios primarios, con el tiempo lograría terminar el secundario a los 17 años mientras realizaba giras agotadoras por el sur de Estados Unidos junto a su familia. Además, debió aprender español con la ayuda de su padre ya que vio en el público hispano una oportunidad para que su hija se instale en el negocio y convertirse en una referente.

Luis Miguel a los 12 años.

En el caso de Luis Miguel logró cursar normalmente hasta el quinto grado, luego su padre lo incursionó en los medios artísticos teniendo que relegar su educación con profesores particulares. Luis Rey era un cantautor cuyo presente económico no era el mejor y vio en el talento de su hijo una oportunidad. Primero se presentaron en televisión donde el niño interpretó La Malagueña y luego actuó en el casamiento de la hija del entonces presidente de México: José López Portillo, tras ello su padre logró firmar un contrato discográfico y a los 12 años Luis Miguel grabó su primer disco: 1+1= 2 enamorados.

Selena en el escenario.

Luis Miguel.

PADRES EXIGENTES

Si bien el padre de Selena no ha ganado la pésima fama que sí tiene Luis Rey, parte gracias a la primera temporada de Luis Miguel donde es el villano de la serie, ambos fueron promotores en las carreras de sus hijos y el motivo principal de que hayan empezado tan jóvenes y relegado parte de su infancia.

Abraham Quintanilla debió afrontar el cierre de su restaurante de comida mexicana en Lake Jackson, lo que le trajo graves problemas económicos y debiendo recurrir al talento de su hija con el canto para salir adelante. Cuando Selena aún iba a la escuela una de sus maestras intentó denunciar al padre al ver cómo la niña llegaba tan cansada y sin ánimos al establecimiento, culpándolo de exponerla a condiciones que no eran acordes a su edad. Esto hizo que la saque del colegio y prácticamente solo focalizarse en su carrera. Irremediablemente una chica tan joven terminó sintiéndose la única esperanza y sostén económico de su familia, con ello vendrían privaciones y la falta de una adolescente que nunca pudo disfrutar.

Abraham y su hija Selena.

El padre de Luis Miguel disfrutó de una cierta popularidad durante los 70s, pero al darse cuenta que su momento había pasado, y que su hijo había heredado el mismo talento para el canto, se dedicó a que la carrera de su hijo mayor sea un éxito. Para quién haya visto la primera temporada sobre la vida de El Sol no hace falta explicar lo que Micky piensa de su padre; pero para aquellos que no la han visto vale aclarar que la forma en que lo muestra es la de un hombre sin escrúpulos, vividor y explotador que pasó más de 10 años exponiendo al hijo a situaciones que un niño no debería vivir.

Luis Rey junto a su hijo mayor.

Una cosa es cierta sobre ambos patriarcas: sin el ojo de ninguno de los dos, viendo el enorme potencial que tenían sus hijos y lo lejos que podrían llegar, nunca hubiesen existido una Selena o un Luis Miguel para la música. Quizá el precio que debieron pagar para ello fue demasiado alto.

AQUEL FAMOSO ENCUENTRO

Con el estreno de sus respectivas series se volvió viral una foto donde se los ve juntos, ¿pero es real? En la imagen que dio vuelta las redes sociales se los ve en un aparente abrazo, pero que también nos hace dudar de un posible montaje debido a la iluminación de ambos. Lo que sí es cierto es que el encuentro ocurrió.

Selena y Luis Miguel juntos.

El periodista Juan Manuel Navarro, que escribió el libro "Luis Miguel la historia" y que sirvió de inspiración para la serie, confirmó la veracidad de una foto donde se los ve junto con el resto de los miembros de la banda Los Dinos: "La foto del grupo es real… fue tomada cuando Selena y Luis Miguel coincidieron en un evento organizado por Coca Cola. En ese tiempo la refresquera los patrocinaba a los dos". Este encuentro se dio en 1990, en San Antonio Texas, en un evento en un restaurante, organizado por Pete Astudillo.

TRAGEDIAS

Luis Miguel ha mantenido un fuerte hermetismo respecto a su vida privada, pero la desaparición de su madre, Marcela Basteri, siempre ha sido un misterio conocido e incluso un tema que se habla en su serie. El enigma sobre su paradero persigue a Micky durante toda la primera temporada y comienzos de la segunda, momento en el cuál se intenta explicar lo que sucedió con ella. Lo que se sabe es que en 1986 decidió trasladarse a Italia con su hijo más pequeño, Sergio, para un tiempo después encontrarse con Luis Rey en España​ en lo que fue lo último que se supo sobre ella.

Micky junto a su mamá, Marcela.

Mucho se ha dicho sobre el paradero de Marcela, siendo un suceso que marcó a Luis Miguel como a cualquier hijo que debe pasar por un hecho tan traumático. Quienes más lo conocen hablan de esto como una de las peores cosas que le han sucedido y que hasta el día de hoy le sigue afectando. Sin dudas forjó su personalidad cuya ausencia le generó un gran vacío y dolor.

A diferencia de Luis Miguel, quien aún vive, Selena fue asesinada hace 28 años por una fan llamada Yolanda Saldívar. La misma había sido contratada por la cantante para que se haga cargo de su boutique y la ayude con los temas administrativos, pero al tiempo descubrió que la estaba estafando y le pidió su renuncia. Yolanda, víctima de una obsesión, siguió acosándola al llamarla por teléfono a altas horas de la madrugada e incluso inventar que había sido violada para tener su atención.

Selena y Yolanda.

Selena aceptó reunirse en un motel el 31 de marzo con ella y le volvió a exigir documentación que debía presentar para poder resolver sus problemas financieros. La discusión comenzó a subir de tono cuando la mujer, a quien Selena creyó una persona de confianza, sacó un revólver Taurus 85 calibre .38 y le disparó por la espalda. La reina del tex-mex murió horas más tarde debido a la pérdida de sangre que le generó la herida. Selena dejaba de existir para transformarse en un mito del cuál al día de hoy sigue generando pasiones.

Selena y Luis Miguel conocieron el éxito, dos ganadores del Grammy que supieron ser los mejores en su género. Pero no sólo la música supo unirlos, también una vida privada difícil y hechos traumáticos. A Selena la fama y ese amor que fácilmente se transforma en obsesión le costaron la vida. A Micky, por su lado, la evidente falta de una figura paterna y la dolorosa ausencia de su madre lo llevaron a aferrarse a una adicción como el alcohol (detalle muy marcado en la serie) que lo han empujado cerca de la cornisa varias veces. Lo cierto es que ambos son mitos de la música hispana, marcando generaciones y dejando una huella de por siempre a través de sus voces.