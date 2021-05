Cohete chino Long March 5B, Foto: Reuters.



El cohete chino Long March 5B que estaba fuera de control por parte de la agencia espacial china, cayó este domingo por la madrugada sin poner ningún territorio en riesgo. Tal como estaba previsto, se desintegró al tomar contacto con la atmósfera a la altura del Océano Índico, muy cerca de las Islas Maldivas.

Por parte de la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China, dijeron: “Después del monitoreo y análisis, a las 10:24 (0224 GMT) del 9 de mayo de 2021, los restos de la última etapa del vehículo de lanzamiento Long March 5B Yao-2 han vuelto a entrar en la atmósfera”.

Caída de cohete chino en el Océano Índico.

La nave de casi 20 toneladas orbitó sin control durante casi una semana se desintegró en gran proporción al tomar contacto con la capa atmosférica y se destruyó antes de ingresar al océano. El cohete Long March-5B, que transporta el módulo central de la estación espacial china Tianhe, despegando del Centro de Lanzamiento Espacial Wenchang en la provincia de Hainan, China, el 29 de abril de 2021.

La agencia estadounidense Space-Track, basándose en datos militares, también confirmó la entrada en la atmósfera. ”Todos los que siguen el regreso de #LargaMarcha5B pueden relajarse. El cohete ha caído”, señalaron mediante un mensaje en su cuenta de Twitter.

Noticias relacionadas

@18SPCS confirms that CZ-5B (#LongMarch5B) (48275 / 2021-035B) reentered atmosphere 9 May at 0214Z and fell into the Indian ocean north of the Maldives at lat 22.2, long 50.0. That's all we have on this re-entry; thanks for the wild ride and 30K more followers. Good night!