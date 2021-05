Elon Musk en Saturday Night Live, Foto: NBC.

El multimillonario Elon Musk hizo una declaración en su monólogo como presentador de “Saturday Night Live” (SNL): contó que tiene Asperger. “Soy la primera persona con Asperger que presenta SNL... Al menos la primera en admitirlo. Así que esta noche no haré mucho contacto visual con el reparto. Pero no se preocupen, se me da bastante bien hacer de ‘humano’ en modo emulación”, dijo entre risas.

El CEO de Tesla de 49 años, fundador de SpaceX y uno de los hombres más ricos del mundo, usó su monólogo para burlarse de su estilo monótono de hablar y también contó que poca gente de su entorno logra darse cuenta cuándo está bromeando. “Es genial ser el anfitrión de ‘Saturday Night Live’, y realmente lo digo en serio”, dijo Musk de pie en el escenario con un traje y una camiseta negra.

A lo largo de todo el programa, Musk se burló de sí mismo, incluyendo su afición a los tuits provocativos y la vez que se fumó marihuana en un podcast. “A todos los que he ofendido, sólo quiero decirles que he reinventado los coches eléctricos y que voy a enviar a la gente a Marte en un cohete. ¿Creían que iba a ser un tipo tranquilo y normal?”, se rió.

Noticias relacionadas

En el show estuvo de invitada Miley Cyrus que en la apertura cantaba la inspiradora “Light of a Clear Blue Morning” de su madrina Dolly Parton. Pero más tarde sí llevó a su propia madre, la modelo Maye Musk, al escenario para hablar sobre cómo era él cuando tenía 12 años.

Participó en casi todos los sketches, interpretó un personaje del universo Mario, Wario; uno de los muchos asistentes socialmente torpes a una fiesta post-cuarentena; y un cura culpable en una parodia del último drama criminal de HBO, “Mare of Easttown”. (Ésta se llamaba “Murdur Durdur” y se describía como un “programa criminal extremadamente peninsular”).

Aprovechando la reputación de Musk como innovador, NBC transmitió en vivo el episodio a nivel mundial en YouTube, la primera vez que “Saturday Night Live” se ha podido ver simultáneamente en todo el mundo. Si bien Musk es probablemente el presentador más rico que ha tenido el programa (la revista Forbes estima su fortuna en 177.000 millones de dólares), varios otros líderes empresariales, políticos y otras personas que no son artistas han sido anfitriones del popular show sketches en sus más de cuatro décadas al aire.

El síndrome de Asperger que tiene Elon Musk es una condición en el espectro del autismo que se asocia con dificultad en la interacción social y, a veces, se le denomina “autismo de alto funcionamiento”.