El ex presidente de la Nación y gran referente del peronismo, Eduardo Duhalde es una de las palabras autorizadas para hablar sobre la coyuntura política, económica y social que atraviesa a la Argentina toda. Su amplia y reconocida trayectoria y experiencia, lo hacen un interlocutor válido para quienes pretenden entender qué le sucede al país desde hace décadas.

Con este marco, Duhalde habló en una entrevista radial para Radio Mitre (replicada por Infobae) y fue muy claro y contundente respecto del escenario y el terreno fangoso por el que se mueve el Gobierno Nacional conducido por Alberto Fernández.

“Alberto no está bien, no está para decidir cosas”, dijo Duhalde, quien además remarcó claramente como una gran equivocación “armar lo que ellos (por el oficialismo) llaman una coalición, que en realidad no es una coalición”. “Cuando hablamos de lo que llaman alianza de gobierno en la actualidad, en realidad es una alianza de dos: el cristinismo y el massismo, porque Alberto nunca tuvo un partido”.

Luego agregó Eduardo Duhalde: “Hubo una unión de dos dirigentes que piensan de modo diametralmente opuesto como Cristina Kirchner y Sergio Massa. Nadie me va a convencer de lo contrario. Massa no tiene una tendencia de llevar a la Argentina hacia la izquierda. Y Cristina tiene un carácter fuertísimo y es muy difícil que cambie”.

Así, también se expresó respecto de la imperiosa necesidad de alcanzar rápidamente acuerdos entre los sectores que conforman el Frente de Todos y los opositores: “Las cosas así no pueden marchar. Por eso tenemos que buscar la manera de unirnos”.

“Estamos en la crisis más compleja y por eso requiere más que nunca lo que hicimos en 2001: hay que gobernar todos juntos. Es la única manera para salir de esto, no hay otra forma”, destacó durante la entrevista con Radio Mitre, Eduardo Duhalde. Cuando se le preguntó si el presidente Alberto Fernández estaría “pagando una inexperiencia de gestión” al momento de tomar decisiones, más allá de su labor como jefe de Gabinete entre 2003 y 2008, dijo sin dudar “Obviamente. Además, no fue jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, era secretario privado. Néstor decidía todo”.

En el mismo sentido se refirió a las consecuencias del poder en la salud de los mandatarios. Puntualizó la mirada sobre Alberto Fernández y sostuvo que, tras más de 500 días de gestión, el jefe de Estado “no está bien” y, en esa condición, “no puede tomar decisiones”.

“Alberto no está bien, no está para decidir cosas. Porque ningún Presidente, en momentos de crisis, puede soportar 15, 20 impactos psíquicos todos los días y estar bien”, indicó.

“Él (haciendo mención a Alberto Fernández) no entiende que no está bien. Quizás el viaje a Europa le haga bien y se recupere”, dijo finalmente el ex mandatario haciendo mención a la gira por Portugal, España, Francia e Italia que el presiente comienza formalmente este lunes.