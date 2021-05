Alberto Fernández junto a su par de Portugal. Foto: Presidencia.

El presidente argentino Alberto Fernández fue recibido durante la tarde por su par de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en lo que fue la primera actividad oficial de la gira en la que el mandatario argentino visitará también España, Francia, Italia y Ciudad del Vaticano.

Ambos mandatarios mantuvieron un encuentro privado durante 30 minutos en el Palacio Nacional de Belén, a las 17 hora local, las 13 de la Argentina, y luego se desarrolló una reunión ampliada de la que también participaron el canciller Felipe Solá, el ministro de Economía, Martín Guzmán; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, y el embajador argentino, Rodolfo Gil, que se extendió por 45 minutos más.

El Presidente, que llegó esta mañana a Portugal en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, viaja acompañado también por la primera dama, Fabiola Yañez, y los secretarios de Culto, Guillermo Oliveri, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.

Como parte de su agenda en Portugal, este lunes Fernández mantendrá un encuentro con el primer ministro portugués, António Costa, quien ofrecerá un almuerzo a la comitiva.

El mismo lunes, el Presidente volará hacia Madrid, para continuar la gira en la que se reunirá con los mandatarios de España, Francia e Italia, y con el Papa Francisco.

Encuentro a solas entre los dos mandatarios. Foto: Presidencia.



Encuentro del presidente argentino con Marcelo Rebelo de Sousa. Video: Twitter.