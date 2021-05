IMÁGENES SENSIBLES. La dura lesión sufrida por Lucas Pratto.

El delantero argentino Lucas Pratto tuvo una jornada futbolística y personal para el olvido este domingo cuando sufrió la fractura del peroné de su pierna derecha con gran compromiso de ligamentos en en el tobillo tras haber entrado a disputar los últimos minutos de la derrota de Feyenoord ante Ajax, el campeón de la liga Eredivisie de Países Bajos, por 3 a 0.

El "Oso", que pertenece a River Plate de Argentina, ingresó recién a los 39 minutos del segundo tiempo y antes del final del partido se dobló fuertemente el tobillo derecho cuando fue a disputar una pelota al piso ante Davy Klaassen.

Pratto no pudo completar el partido y debió abandonar el campo de juego sin pisar con la asistencia de dos colaboradores.

Poco después, el club holandés difundió un comunicado con el parte médico de Lucas Pratto, quien desde el estadio fue trasladado directamente a un hospital de Rotterdam.

El delantero argentino, de 32 años de edad, sufrió la dura fractura del peroné y una lesión ligamentaria del tobillo de la pierna derecha y será operado por los médicos del club neerlandés.

IMÁGENES SENSIBLES. El momento de la lesión. Canal 26.