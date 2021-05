IMÁGENES SENSIBLES. Choque fatal en municipio de Tigre. Foto: Twitter.

Dos jóvenes de 18 y 19 años de edad murieron esta madrugada como consecuencia del choque del auto que ocupaban junto a dos amigos contra una columna, en el partido bonaerense de Tigre, en la zona norte del conurbano.

El conductor del auto, un joven de 19 años que sobrevivió a la colisión, tenía 1,39 grados de alcohol en sangre, cuando el máximo permitido es de 0,5, por lo que quedó detenido, informaron fuentes policiales.

El siniestro se produjo cuando el auto en el que viajaban los jóvenes, un Audi A 4, se salió de la cinta asfáltica a importante velocidad mientras se desplazaba por el Camino de los Remeros, a la altura de la avenida Santa María, y terminó estrellado contra una columna de iluminación.

Como producto del impacto, murió el joven que se encontraba en el asiento del acompañante y uno de los que se encontraba en la parte trasera del auto.

Las dos víctimas fatales del accidente fueron identificadas como Franco Rossi y Joaquín Alimonda, de 18 y 19 años años respectivamente.

Además del conductor del auto, sobrevivió un cuatro ocupante, de 18 años, el cual resultó ileso. En el hecho tomó intervención la fiscal Laura Cappra, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez, que depende del Departamento Judicial de San Isidro.

IMÁGENES SENSIBLES. Video del accidente. Cámaras de seguridad el Municipio de Tigre.