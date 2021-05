Lucas Pratto operado en Holanda. Foto: Instagram.

El delantero Lucas Pratto fue operado en las últimas horas en Holanda luego de la grave lesión que sufrió en la pierna derecha, este domingo cuando jugaba para el Feyenoord, y volverá a la Argentina para su recuperación, que le demandará al menos seis meses.

Es que el pase de Pratto pertenece a River, que lo cedió hasta junio sin cargo y sin opción al conjunto neerlandés, que de todas formas le seguirá pagando el sueldo hasta que esté en condiciones de volver a jugar.

El "Oso", de 32 años y compañero de Marcos Senesi, fue operado en Rotterdam por el cuerpo médico del Feyenoord, por una fractura del peroné y una lesión ligamentaria en el tobillo derecho.

El delantero tendrá la pierna inmovilizada por dos semanas y luego comenzará con la rehabilitación, la cual se realizaría en Argentina.

La lesión de Pratto fue durante el clásico que el Feyenoord perdió este domingo ante el Ajax -donde juegan Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez- por la liga Eredivisie de Países Bajos.

Pratto ingresó en la segunda parte para intentar remontar la historia para el Feyenoord y la grave lesión se produjo cuando se tiró al piso para pelear por el balón con un rival y el botín de su pie derecho se clavó en el pasto lo que provocó que su tobillo rote totalmente, impresionando a todos los presentes.