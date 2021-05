Joaquín Alimonda, víctima fatal y Joaquín Duhalde Bisi, el conductor del auto. Foto: @negrodemarchi

La situación del joven de 19 años que conducía alcoholizado con el auto con el que chocó y provocó la muerte de dos de sus amigos se agravó en las últimas horas al ser acusado de "doble homicidio simple con dolo eventual".

El agravamiento de la acusación estuvo a cargo de la fiscal Laura Capra, que intervino en el caso y también solicitó que se formalice la detención del joven, que actualmente se encontraba demorado. El pedido quedó a consideración del Juzgado de Garantías número 5 del Departamento Judicial de San Isidro.

En tanto, una vez que resuelva el juzgado, el acusado, llamado Joaquín Duhalde Bisi, quien durante el incidente sufrió heridas de carácter leve, será indagado. En el momento del siniestro, ocurrido en horas de la madrugada del domingo, Duhalde Bisi tenía 1,39 grados de alcohol en sangre, cuando el máximo permitido es de 0,5, por lo que quedó detenido.

Mateo Lezama, uno de los sobrevivientes y Franco Rossi, una de las víctimas fatales.

Noticias relacionadas

El incidente se produjo cuando el auto en el que viajaban los jóvenes, un Audi A 4, se salió de la cinta asfáltica a importante velocidad mientras se desplazaba por el Camino de los Remeros, a la altura de la avenida Santa María, y terminó estrellado contra una columna de iluminación.

Como producto del impacto, murió el joven que se encontraba en el asiento del acompañante y uno de los que se encontraba en la parte trasera del auto. Las dos víctimas fatales del accidente fueron identificadas como Franco Rossi y Joaquín Alimonda, de 18 y 19 años años, respectivamente. Además del conductor del auto, sobrevivió un cuatro ocupante, de 18 años, el cual resultó ileso.

En el hecho tomó intervención la fiscal Laura Cappra, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez, que depende del Departamento Judicial de San Isidro. El auto estaba a nombre de una empresa, pero aparentemente era utilizado o pertenecía al padre del joven detenido, ya que en el interior se encontró documentación y pertenencias de esa persona.

Tweet Padre de joven fallecido tras el choque de Tigre

En tanto, se supo que los cuatro jóvenes egresaron juntos del secundario en el Colegio Santa Teresa de Tigre en 2019 y continuaban como amigos.