Haciendo un poco de historia… Desde el inicio de los tiempos han existido niñas y niños, sin embargo, la noción de infancia, la idea de infancia como categoría subjetiva y la consideración como sujetos de derecho es reciente, en relación a la manipulación que los niños y niñas han sufrido a lo largo de la historia, su uso y abuso objetivándolos según el goce de los adultos que se creían sus dueños, considerados como un bien más de su pertenencia. Desde una perspectiva sociohistórica, recién en el año 2006 se reglamenta la Ley 26061 de protección de niños, niñas y adolescentes, que tiene estatuto constitucional en nuestro país. Hoy podemos hablar de cierta conciencia en torno a las infancias, de cierta construcción sociopolítica donde se las valoriza y visibilizan sus derechos Desde lo personal y profesional sostengo la idea de infancias, hablar de Infancias propone una mirada plural, dinámica y sociohistórica; teniendo en cuenta las posibles y diversas versiones de ser niñx.

Experiencia que será única e irrepetible donde se anudará, lo histórico, lo cultural, lo social, lo familiar, lo propio, en tanto proceso de construcción permanente en el camino hacia la identidad. Pensar en infancias es dar lugar a la complejidad, a la diversidad, al respeto por las diferencias; es pensar en un recorrido singular que deja huella, heridas, marcas, cicatrices… momento de creación y constitución subjetiva; sosteniendo la posibilidad de ser niños y niñas, en cada momento, para cada quien y según sus circunstancias.

¿De qué hablamos cuando hablamos de abuso sexual?... De la mano de Susana Toporosi y Eva Gilberti, cuyas ideas nos acompañan en esta reflexión, entendemos que el abuso sexual sucede siempre en una relación de dos, entre el niño y el abusador en secreto; y es ese secreto lo que condiciona a que continúe y se perpetúe en el tiempo. El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes toma diversas formas, caricias profundas, dar un chirlo suave, un beso atrás de la oreja… La criatura se siente sobresaltada, se irrumpe sobre el cuerpo del otro. Su versión más descarnada, es la violación como intromisión del cuerpo del adulto en el cuerpo del niño o de la niña.

Las marcas del abuso… El abuso es incomprensible para un niño o una niña, es una experiencia que lo excede, no solo por su desarrollo sexual sino porque es como una “bomba que le estalla en la cabeza”; imagen gráfica que nos aporta Susana Toporosi, y que se verifica en la clínica, una y otra y otra vez… Las “esquirlas” de la experiencia traumática van a aparecer en momentos de juego, de dibujo, en el lenguaje, no como relato, sino como destellos de aquello que sufrió. Interrumpiendo su posibilidad de jugar, dibujar, hablar y lo que aparece son como pedacitos de aquello que pasó y que quedaron intactos; y así aparecen una y otra vez.

Esquirlas de aquello que vivió en ese momento del abuso, tan reales y presentes. Considerar que los niños y niñas son objetos posibles de ser manipulados, tiene un efecto desubjetivante y arrasador de su subjetividad.

#NiUnaMás.

Entre el amparo y el desamparo… Hoy pienso en los niños y niñas que llegan a este mundo indefensos y necesitando de adultos suficientemente estables y amorosos para poder crecer sanamente, adultos que se responsabilicen por ellxs. Adultos en función, que puedan proteger, cuidar, responsabilizarse por los niños y niñas sostenido la asimetría de su rol, sin autoritarismo, que ejerzan la autoridad y no el poder, que no atropellen su subjetividad, su vida, su cuerpo, su ser… Un adulto que se ofrezca sin someter, que esté disponible para acompañar, que pueda contener con amorosidad, respetando sus derechos… Adultos que brinden seguridad, que ofrezcan amparo, ante el desamparo propio de las infancias. Adultos que nos posicionemos en que no haya ni una más infancia sometida y maltratada, ¡Ni una más!

Lic. Verónica del Castillo

Psicopedagoga. Prof. de Ed. Inicial

Diplomada en Psicoanálisis y Prácticas socioeducativas

www.infancias.com.ar

IG @infancias.enjuego