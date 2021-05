Alberto Fernández en España.

El presidente argentino Alberto Fernández llegó a la ciudad de Madrid, en España, en horas de la tarde de este lunes, procedente del aeropuerto Lisboa, Portugal, donde esta mañana se reunión con su primer ministro Antonio Costa.

El principal objetivo de su gira por Europa, es el de lograr encontrar apoyo de los diferentes Gobiernos del continente en relación a las negociaciones de la Argentina con el FMI por la Deuda Externa.

Durante la actual gira europea, el primer mandatario argentino va a visitar además París, Ciudad del Vaticano y Roma.

Noticias relacionadas

El vuelo AR 1090 de la empresa aérea Aerolíneas Argentinas arribó este lunes a las 18:32 hora de España, 13:32 de la Argentina, al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de la capital española.

La comitiva presidencial que arribó a Madrid está integrada por la primera dama, Fabiola Yañez; el canciller Felipe Solá; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el secretario de Culto, Guillermo Oliveri; y el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.

Alberto Fernández se reunirá con el rey Felipe VI en el Palacio Real y posteriormente participará una reunión de trabajo en el Palacio de la Moncloa con Pedro Sánchez, presidente De España.

Your browser does not support the video element.

Llegada de Alberto Fernández a Madrid. Canal 26.