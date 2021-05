Jorge Lanata se vacunó en Miami

El periodista Jorge Lanata se vacunó contra el Covid-19 en Miami a fines de abril, cuando viajó a Estados Unidos por trabajo ya que por sus problemas de salud forma parte del grupo de riesgo.

"Yo no estuve de compras por ningún lado, pero me contaban que en los shoppings arde de argentinos, hay mucha gente que vino a hacer turismo de vacunación, acá están vacunando gente en la playa. Parte del equipo que me está acompañando se vacunó en la playa, los cámaras y sonidistas", relató el conductor en un móvil con "Lo de Mariana", el ciclo de Mariana Fabbiani en Eltrece.

Y agregó: "Hay muchos paraguayos también, porque allá no va haber vacunas hasta diciembre. Hay gente que está muy asustada, se largan a llorar cuando los vacunan".

Noticias relacionadas

"¿Vos te vacunaste?", le preguntó la conductora, y en un principio, el periodista recurrió a la ironía para criticar el sistema de vacunación argentino: "Yo me voy a vacunar en la Argentina y voy a esperar seis años para que me den la segunda dosis".

Luego reveló que fue inoculado: "Sí, me vacuné". Según contó, por la ciudad de Miami "es un descontrol, anda todo el mundo sin barbijo".

También analizó las medidas del Gobierno nacional frente a la pandemia durante el 2020 y la falta de preparación ante la segunda ola: "La cuarentena fue un desastre, el Gobierno todo el tiempo quiso que pandemia y cuarentena se juntaran. Se manejó mal, se cerró demasiado rápido, se estiró demasiado tiempo. Yo hubiera aislado el grupo de riesgo, para que no se contagiaran y después para que los vacunen".