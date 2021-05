Hot Sale.

Por Eli Kolod

Hasta el miércoles 12 de mayo se lleva a cabo el Hot Sale, uno de los eventos más importantes de comercio electrónico, en donde diferentes marcas ofrecen descuentos. Lo organiza la Cámara de Comercio Electrónico (CACE) y es una gran oportunidad para que las empresas aumenten sus ventas, esto se puede observar porque hay un récord de 954 marcas inscriptas de las cuales 234 se unieron por primera vez.

Noticias relacionadas

Este evento de ofertas le da la posibilidad a los consumidores de adquirir productos con descuentos. Es una gran oportunidad para invertir en el consumo, pero se debe tener cuidado a la hora de realizar una transacción online, es por eso que a continuación les voy a dejar las claves para comprar de manera segura:

Uno puede ingresar al sitio oficial a través de la siguiente página: https://www.hotsale.com.ar/. Desde ahí se pueden observar las promociones y las marcas adheridas

Hay muchas marcas que hacen descuentos pero no se adhieren al sitio oficial. Para verificar que la dirección web sea segura debe comenzar con https://

Hay diferentes señales por las cuales se puede advertir de que se está navegando en un sitio falso y fraudulento: el dominio no corresponde con el nombre de la marca, hay una URL incorrecta o la extensión que debería ser .com es .co

Siempre es conveniente conocer los datos del vendedor o proveedor porque sirve para reclamar en caso de que haya algún conflicto y le da seguridad a la compra. Es recomendable buscar: teléfono, dirección o algún domicilio. Básicamente asegurarse de que es real la marca a la cual se le está enviando dinero. También es elemental chequear la reputación del vendedor viendo su puntaje o leyendo los comentarios de compradores anteriores.

Desconfiar de las ofertas demasiado buenas: un descuento de 80% en un celular puede ser una señal de que sea un intento de fraude

Si dice “Promoción válida hasta agotar stock” o “Cantidades limitadas”, tienen que informar las unidades disponibles. En caso del 2x1, siempre deben aclarar el precio unitario. Se debe aclarar el precio de antes y con la oferta

Las empresas y marca tienen que informar de forma clara toda la información sobre el envío: quién lo realiza, cuál es el costo, cuál es el plazo de entrega

Al momento del pago, no puede haber diferencias de precio entre efectivo, débito y crédito en un solo pago. Es importante al realizar el pago con tarjeta de crédito, observar las opciones de cuotas disponibles, si tienen o no intereses y cuál es el porcentaje de interés, muchas veces eso está en la letra chica

Una vez concretada la compra, el proveedor debe enviar la factura electrónica o el comprobante de pago

El plazo de entrega forma parte de la oferta y tiene que ser respetado. La empresa debe darle al consumidor un número de seguimiento sobre el envío

Formas de pago: No es recomendable comprar directo por Whatsapp, Link de mail o sms. Hay que evitar realizar la transacción a través de redes de Wifi públicas y se recomienda no hacer transferencia bancaria o depósitos en cuentas.

Desde Defensa del Consumidor aconsejan planificar la compra. Esto significa ver qué productos son los que se quieren comprar para evitar caer en la tentación de todas las ofertas, es decir, aprovechar los descuentos de forma consciente y ordenada, priorizando los productos que uno necesita. También aconsejan ver qué formas y medios de pago van a ser más convenientes a la hora de realizar la compras, fijarse si hay promoción con la tarjeta de un banco o cuotas sin interés.

Es recomendable registrar la oferta mediante una captura de pantalla para que, en caso de existir diferencias con el precio que publican con descuento y el que se cobra realmente, se pueda reclamar con prueba fehaciente. La oferta forma parte del contrato y obliga al vendedor.

Siempre se recomienda leer toda la información de la publicación, inclusive la letra chica, para luego evitar sorpresas

Derechos que el comprador tiene:

Todos los productos tienen una garantía legal. Si el producto es nuevo, es de 6 meses, y si es usado de 3. El proveedor puede ofrecer un plazo mayor, pero nunca puede ser menor al que establece la ley.

Si se realiza la compra por internet, el comprador tiene un plazo de 10 días desde que recibe el producto para arrepentirse de la compra. Esto no tiene gasto para el consumidor y le deben devolver el dinero

El consumidor tiene 30 días para realizar cambios (Ley 3.281 CABA, art. 3)

Al hacer la compra, el vendedor debe informar una fecha exacta de envío del producto y debe ser por escrito, ya sea en la factura o en un correo electrónico.

Toda persona que contrata tiene derecho a un trato digno y equitativo: las empresas no pueden ejercer prácticas discriminatorias y deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias.

Si no recibís el producto o tiene algún defecto y el vendedor no te da solución podés iniciar reclamo ante defensa del consumidor

¿Cómo comparar precio?

Hay sitios muy utilizados para ver el precio antes del descuento y con el descuento. Así vas a saber si realmente es una oferta

Los sitios más utilizados son:

http://historial.com.ar

http://muyshopper.com

http://comparacity.com

http://baratometro.com.ar

http://mercadotrack.com

¿Qué fue lo más comprado en las primeras 24hs?

Tienda Nube recopiló todos los datos de las primeras 24 hs del Hot Sale:

Se vendió un total de $374.929.058

El ticket promedio de venta fue de $5.765

157 ventas promedio por minuto

Con 58,6% el rubro más vendido fue indumentaria. Le siguen deco y hogar con un 7,7%; Salud y belleza con un 5,1%.

El descuento promedio de los productos y servicios ofrecidos en el Hot Sale 2021 es del 32%, así lo informó un relevamiento realizado por el equipo de fiscalizadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que tienen a su cargo la investigación de las distintas ofertas.