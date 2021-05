Daniel Gollán, ministro de Salud bonaerense. Foto: NA.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se refirió a la detención de un trabajador estatal que vendía supuestas vacunas contra el coronavirus en el partido de Berisso y afirmó que "tendrá que pagar las consecuencias" por haber perpetrado "un hecho deleznable".

"Una vecina le comentó al intendente (Fabián Cagliardi) que alguien le había ofrecido la posibilidad de hacer una vacunación de forma absolutamente irregular. Hizo la denuncia, se le tendió una celada a la persona y fue detenida", relató el funcionario provincial.

En conferencia de prensa, el titular de la cartera sanitaria precisó que el acusado "es una persona que trabajaba como becario en la parte de Logística de un vacunatorio de Berisso".

"Escuché comentarios de que había hecho eso porque no había cobrado: tengo el recibo de pago de la beca. Estamos terminando de hacer las auditorías y aparentemente lo que hacía esta persona era guardar frasquitos que se desechaban y luego los llenaba con agua o alguna sustancia estéril y estafaba a la gente", señaló Gollán.

El ministro remarcó que el detenido "tendrá que pagar las consecuencias" por haber cometido "un hecho deleznable". Por su parte, el intendente de Berisso contó que la situación le causó "un profunda indignación".

"Ni este delincuente, ni ninguna otra acción va a teñir el enorme trabajo y esfuerzo que estamos realizando juntos para enfrentar a la pandemia", afirmó Cagliardi. El hombre que vendía las supuestas vacunas de Sinopharm contra el coronavirus fue detenido el pasado lunes a las 16:20 en el Parque Cívico del distrito bonaerense: ofrecía las dosis a 5 mil pesos.

