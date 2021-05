Diputados por la postergación de las PASO. Foto: captura Diputados TV.

La Cámara de Diputados comenzará a debatir en comisión durante los próximos días el proyecto que envió ayer el Gobierno Nacional para postergar por un mes las elecciones primarias, abiertas y simultáneas (PASO) y las generales. En este marco, diputados del Oficialismo y la oposición se refirieron a la iniciativa.

Marcelo Casaretto, del Frente de Todos, aseguró que hubo acuerdo de todas las fuerzas para postergar las elecciones y expresó: “Lo importante, en mi concepto, es que se ratifica a las PASO como sistema permanente de la política argentina".

Por su parte, Dolores Martínez, de la UCR, indicó que esta es una medida excepcional por la emergencia sanitaria. "El principal motivo, y esto es importante de aclarar, es que se lo hace excepcionalmente por la pandemia. Hay una regla informal en la política que dice que en año electoral no se cambian las reglas electorales", resaltó.