Matías Almeyda y su padre

El entrenador Matías Almeyda reveló que intentó comprar vacunas contra el coronavirus para Azul, su ciudad natal, luego del fallecimiento de su padre por la enfermedad, aunque finalmente no pudo llevar a cabo la gestión.

"Hace 20 días llamé a un político importante de Argentina para preguntarle, porque quería vacunar a todo Azul. Quería pagar todas las vacunas, pero lamentablemente no se pudo", expresó el DT de San José Earthquakes de la Major League Soccer, Estados Unidos.

Además, continuó en declaraciones radiales: "Tenía los contactos para poder llevarlas y pagar a todo Azul, no me importaba lo que me iba a costar. Si me quedaba sin lo que tenía, no me importaba porque la pérdida de mi padre y de muchos conocidos me da mucha tristeza".

Noticias relacionadas

Oscar, de 78 años y padre del ex futbolista, murió por coronavirus a comienzos de marzo de este año: "Me dio mucha bronca que no se pudo vacunar en Argentina y gente que no se tenía que vacunar, se vacunó. Fue triste y traumática la muerte de mi papá, no lo pude despedir", lamentó el "Pelado".

Respecto a su ciudad natal, Almeyda expresó: "Cuando voy a Azul siempre me motivan amigos a meterme en política, pero es difícil. No creo que me meta, pero sí soy ayudante en general".