La Gozadera, la canción oficial de la Copa America 2021

La Conmebol presentó la canción oficial de la Copa América 2021 que se iniciará el 13 de junio próximo, que lleva de título "La Gozadera" y es interpretado por el grupo cubano de salsa y reggaetón "Gente de Zona (GDZ)".

El acto de presentación fue presidido por el titular de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, y contó con las participaciones virtuales de los ministros de deportes de ambos países organizadores: Matías Lammens, de Argentina y Ernesto Lucena, de Colombia.

“Estamos ante un desafío muy grande porque es una Copa América distinta, y si bien tenemos limitaciones para viajar, de todas manera el hecho de saber que no estamos tan distantes también hace que nosotros podamos sentirnos más cerca de alentar. Igualmente hay que esperar, pero sé que Argentina como Colombia están listas para recibir a los planteles", apuntó Domínguez.

La presentación de la canción oficial que realizaron la Conmebol en compañía de la empresa Sony Music Latín, tuvo su correlato con la descripción de la misma que realizó Lucena al afirmar que "contiene un mensaje de paz y unidad en la región, porque el fútbol tiene que ser una cohesión social para demostrar que somos capaces de salir adelante con resiliencia y empatía, que es lo que hacen los jugadores por todo el mundo”.

“Colombia está pasando unos momentos difíciles desde el punto de vista social, pero hoy aquí con el diálogo y con la armonía estamos haciendo que esta Copa América sea celebrada de la mejor manera”, concluyó Lucena ante la mirada también virtual de los presidentes de las 10 asociaciones miembro de la Conmebol.

La Copa América se disputará entre el 13 de junio y el 10 de julio próximos, con partido inaugural en Argentina entre el seleccionado local y Chile, y final en Colombia.