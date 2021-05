Anuncio de obras en una plaza de Libertad - Gustavo Menéndez

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, anunció nuevas obras en su recorrida por la Ciudad Libertad, en el Barrio Santa Marta.

En una recorrida que incluyó el diálogo con vecinos, el líder municipal confirmó el mejoramiento de la plaza del barrio, la colocación de luces y de cámaras de seguridad.

Además, habrá nueva calesita y mejoras en los juegos para que puedan disfrutar todos los chicos de la zona.

“Le pedí a La Secretaria de Delegaciones que incluya en el calendario de obras el pedido de los vecinos para que cerca de fin de año podamos comenzar esas obras cumpliendo con nuestras vecinas y vecinos”, comentó en un video.