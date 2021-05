Zaira Nara contó que usa el verbo "icardiar" en un chat familiar.

A fines de 2013, tras una escandalosa separación de Maxi López, Wanda Nara blanqueó su romance con Mauro Icardi, quien era amigo y compañero de club de su exesposo. Desde entonces, la mediática y el futbolista rosarino formaron una familia con Francesca e Isabella, las dos hijas que tienen en común, y Valentino, Benedicto y Constantino, los nenes que ella tuvo con López. Y en el ámbito popular surgió el término "icardiar", haciendo referencia a la actitud de Icardi al salir con la esposa de su amigo. E invitada a "Los Mammones", Zaira Nara reveló que suele usarlo en un chat que tiene junto a su familia.

“Ahora voy a hacer una pregunta yo... ¿Usaste alguna vez el verbo 'icardiar'?”, preguntó Jey Mammon en la sección "Las 24 a las 24" y la modelo levantó la paleta del "Sí", provocando la risa del conductor y sus panelista, Gabriel Schultz, Silvina Escudero y Lula Rosenthal. “Tenemos un grupo de WhatsApp Wanda, Mauro, Jako y yo y, o sea, se usa. Se usa, pero nos bardeamos mucho. Es un grupo picante”, agregó la conductora, que está en pareja hace siete años con Jakob von Plessen, con quien tuvo a sus hijos Malaika Andina y Viggo Silvestre.

“Lo he mandado. De repente te llega un gif, un emoji, o un meme y yo se lo mando. Tengo una buena relación con mi cuñado”, aclaró. Y retrucó: "Él me manda cosas mucho peores". Además, en la misma sección admitió que Icardi le parece más "fachero" que López y dio detalles de su relación con Wanda, con quien a pesar de la distancia mantiene un vínculo muy estrecho.

"Somos mejores amigas con Wanda. Hablo 24 hora al día", explicó y admitió que su hermana a veces tiene actitudes "invasivas" porque suele contactarla por videollamada, pero más allá de eso, las dos suelen aconsejarse y criticarse en sus carreras mediáticas. Además, reveló que su hermana mayor estaba al tanto de que iba a visitar el programa de Jey y que la había estado molestando en la previa. "No sé si le pidieron algún video, pero me estuvo mandando todo el día videos haciéndome bullying inventando historias que iba a contar acá, no te lo puedo dar porque si alguien piensa que lo que está diciendo es verdad, a mí me arruina la carrera", reconoció.