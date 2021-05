La carta que nunca llegó: Neville Chamberlain, Mahatma Gandhi y Adolf Hitler.

Los ingleses, flemáticos y acartonados, en apariencias buscadores incansables de la paz mundial pero con una doble cara que ha dejado a otros -tantas veces- "mal parados" y en medio de complicadas circunstancias. Esto mismo aplica a la Europa arrasada por la Segunda Guerra Mundial y puesta bajo el yugo de la Alemania nazi conducida con puño de hierro por el Führer Adolf Hitler. Un conflicto bélico que podría haberse evitado con políticas muy diferentes a las aplicadas y, tal vez, sin el cinismo de los ingleses. Pero claro que Hitler no era justamente un hombre sencillo de llevar y de hacer entender. De todos modos, hubo sí un claro intento de paz duradera que Gran Bretaña descartó unilateralmente proponer o presentar.

Vale preguntarse entonces, ¿cuánto hicieron los ingleses por la paz durante los oscuros días previos a la Segunda Guerra Mundial?, o si se quiere ¿cuánto han hecho para evitar el más sanguinario conflicto bélico que azotó a toda la humanidad?

Muchos aseguran que fue Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra desde mayo de 1940, quien más buscó la guerra con un único objetivo en mente: destruír a Adolf Hitler. El enfrentamiento entre ambos (lejos de lo que muchos podrían llegar a pensar) se daba principalmente por una cuestión relativa a logias o sociedades secretas a las que pertenecían y que lejos estaban de simpatizar o armonizar. El británico era un declarado masón, mientras que Hitler estaba en las antípodas, declarado enemigo de las logias. Allí estaba la principal causa del enfrentamiento.

Pero a pesar de haber quedado Churchill como el hombre que menos hizo por evitar la guerra (ésto no es así en los libros de historia "tradicionales" y mucho menos en sus memorias "in"completas), fue durante el gobierno de Neville Chamberlain, su predecesor como Primer Ministro británico, el momento en el cual se produjo (o se evitó...) un hecho que es prácticamente desconocido pero que podría haber llegado a cambiar el curso de la historia. Vaya uno a saber, aunque cabe la posibilidad.

Corría 1939 y todo hacía prever que Hitler finalmente invadiría Polonia, dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Con ese preocupante marco, lejos de Berlín, en la localidad de Wardha, en la India, el Mahatma Gandhi decidió escribirle el 23 de julio de 1939 al Führer alemán pidiéndole, no con pocas dudas, que reconsidere sus intenciones de iniciar la contienda bélica.

Decía la carta de Gandhi a Hitler:

Querido amigo,

Amigos míos me han estado pidiendo que le escriba por el bien de la humanidad. Pero me había negado a sus peticiones porque tengo el sentimiento de que cualquier carta de mi parte sería una impertinencia. Algo me dice que no debo calcular y que debo hacer mi petición, valga lo que valga.

Es bastante claro que usted es la persona en el mundo que puede evitar una guerra que puede reducir a la humanidad a un estado salvaje. ¿Debe usted pagar ese precio por un objeto, sin importar que tan valioso le pueda parecer? ¿Escuchará la petición de alguien que deliberadamente rechazó el método de la guerra con un éxito considerable? Aún así anticipo su perdón si erré al escribirle.

Quedo a sus órdenes,

su sincero amigo

M.K. Gandhi

La carta con la firma del Mahatma Gandhi al Führer nazi.

Sea cual fuera la razón, esta carta nunca salió de la India y vaya uno a saber por qué, alguien (¿Neville Chamberlain o el -por entonces ascendente- Winston Churchill?) evitó que Hitler la reciba. ¿Qué habría causado la nota en manos del nazi? ¿Qué efecto sería capaz de lograr la carta del pacifista en manos de uno de los generadores de la mayor tragedia del Siglo XX?

Ya nunca lo sabremos, los ingleses lo han impedido.

