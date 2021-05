Encuentro virtual de Massa con legisladores estadounidenses.

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, mantuvo un encuentro virtual con legisladores norteamericanos, organizado por AmCham (Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina), donde destacó la importancia de contar con reglas claras para atraer inversiones extranjeras.

“No hay empleo sin empleadores, ni trabajo sin capital”, expresó Sergio Massa durante la importante reunión mantenida.

Del US & Argentina Congressional Business Briefing participaron además el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello; Jeffrey Duncan, cotitular del Caucus Argentina del parlamento norteamericano, y los legisladores estadounidenses James Himes y Carol Miller.

Reseña de la reunión por inversiones.

AmCham Argentina (la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina) es una organización no gubernamental, independiente y sin fines de lucro, que promociona desde al menos 100 años el comercio bilateral y la inversión entre los Estados Unidos y la Argentina.

También impulsa un ambiente de negocios ético y transparente, que contribuya a los objetivos de sus socios y al desarrollo económico e institucional de la Argentina. Reúne a 640 empresas que emplean directamente a 400.000 personas en sus más de 200 plantas industriales distribuidas en todo el país y representan 42 rubros de la actividad económica, aportando el 19% del PBI, el 39% de la recaudación fiscal, el 19,3% de las importaciones y el 23,4% de las exportaciones de nuestro país.