Miguel Borja festeja el gol que pone en ventaja a Junior. Foto: Reuters.

River 1 a 0 ante Junior de Barranquilla en Colombia, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, con un equipo alternativo, ya que el domingo jugará el Superclásico ante Boca por la Liga Profesional.

El único gol del encuentro lo marcó el delantero Miguel Borja.

En las afueras del estadio hay enfrentamientos entre colombianos y la policía que piden la suspensión del partido. El encuentro estuvo detenido porque los gases lacrimógenos afectaron a los jugadores.

El entrenador Marcelo Gallardo le da descanso a algunos habituales titulares del "Millonario" a raíz del duelo con el "Xeneize" del domingo a las 17:30, en "La Bombonera", por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

River acumula cinco puntos en el parejo Grupo D, donde comparte la cima con Fluminense de Brasil, y si bien un triunfo lo encaminaría hacia la clasificación a los octavos de final del certamen continental, si Junior lo vence lo alcanzará, porque tiene dos unidades.

El conjunto colombiano está obligado a ganar como local para enderezar el rumbo y mantener la ilusión de superar la fase de grupos.

En el Apertura colombiano, Junior viene de meterse en las semifinales luego de empatar sin goles con Independiente Santa Fe, tras ganarle por 3 a 1 en el partido de ida, por lo que chocará con Millonarios por un lugar en el cotejo decisivo por el título.