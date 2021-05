River Plate, Copa Libertadores, NA.

River se medirá este miércoles por la noche con Junior de Barranquilla en Colombia, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, con un probable equipo alternativo, ya que el domingo jugará el Superclásico ante Boca por la Liga Profesional.

El partido se llevará a cabo desde las 21:00 en el estadio "Romelio Martínez", dado que el "Metropolitano Roberto Meléndez" permanece en refacciones por la Copa América, con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y la televisación de ESPN, canal 1011 de Telecentro.

El entrenador Marcelo Gallardo le daría descanso a algunos habituales titulares del "Millonario" a raíz del duelo con el "Xeneize" del domingo a las 17:30, en "La Bombonera", por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Es por eso que Alex Vigo y Milton Casco podrían estar en los laterales, Jonathan Maidana integraría la zaga central en la defensa y Leonardo Ponzio, junto a Bruno Zuculini, estarían en la mitad de la cancha, mientras que Julián Álvarez sería uno de los delanteros elegidos por Gallardo.

River acumula cinco puntos en el parejo Grupo D, donde comparte la cima con Fluminense de Brasil, y si bien un triunfo lo encaminaría hacia la clasificación a los octavos de final del certamen continental, si Junior lo vence lo alcanzará, porque tiene dos unidades.

El conjunto colombiano está obligado a ganar como local para enderezar el rumbo y mantener la ilusión de superar la fase de grupos.

En el Apertura colombiano, Junior viene de meterse en las semifinales luego de empatar sin goles con Independiente Santa Fe, tras ganarle por 3 a 1 en el partido de ida, por lo que chocará con Millonarios por un lugar en el cotejo decisivo por el título.