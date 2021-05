En qué consiste el "Pasaporte cultural", la propuesta de los productores frente a las restricciones.

El rubro artístico fue uno de los más golpeados por la pandemia y luego de ocho meses de inactividad en 2020 y un breve regreso con estrictos protocolos, los teatros volvieron a bajar el telón a raíz de las restricciones a las actividades culturales y la circulación nocturna que anunció el gobierno de Alberto Fernández a mediados de abril que rigen hasta el 21 de mayo. Y ante las graves consecuencias económicas que desencadenó esta situación, la Asociación de Empresarios de Teatro y Música con la Asociación Argentina de Actores, el Sindicato de Músicos, la Sociedad General de Autores, el Sindicato del Espectáculo Público y la Unión de Maquinistas de Teatro se unieron para proponer una nueva forma de seguir trabajando. Se trata del "Pasaporte cultural", un recurso que se implementó con éxito en otros países y que consiste en que las entradas a las diferentes espectáculos o actividades culturales sirva como constancia para que los espectadores puedan circular en los horarios en los que no está permitido.

"Siempre nuestra premisa fue priorizar la salud. Anunciamos en marzo del 2020 un año perdido para nuestra actividad y colocamos una enorme marquesina: 'Bajemos el telón para cuidarnos. Habrá tiempo para volver al teatro'. En esos ocho meses cerrados trabajamos a conciencia. Ese trabajo -junto a los responsables de Salud y Cultura, sumando a los circuitos teatral y musical Independiente y Público- permitió arribar a un estudiado protocolo, el cual resultó ponderado públicamente por las más altas autoridades nacionales y de otras jurisdicciones", detalló el productor Carlos Rottemberg, quien además es el director de AADET, en sus redes sociales. Y señaló que a raíz de las reformas que se llevaron a cabo en las salas de espectáculos para acatar los protocolos, muy pocos lugares pudieron ser habilitados con el 50 por ciento de aforo.

"No fue uniforme la apertura. No todos los espectáculos pudieron volver, pero tuvo a favor el valor simbólico del regreso de las artes escénicas. Fueron cinco meses de funciones con minuciosos cuidados. La prensa también fue testigo y difundió masivamente la cuidada realidad. Los responsables del espectáculo priorizaron la salud de los artistas, trabajadores y público. Fue una airosa experiencia cultural y sanitaria", agregó. Y subrayó: "Desde el 16 de abril nuestra actividad teatral y musical volvió a clausurarse, ahora ante la crecida de nuestro único enemigo: el Covid-19. Sin embargo no se puso en duda nuestra tarea, la cual aprobó generosamente cada paso que le correspondió transitar en la pandemia. Hoy la restricción está centrada en la circulación horaria, a la vez que se impusieron cinco semanas de cierre para el espectáculo en vivo, renovando el perjuicio que impacta en la economía de la masa de trabajadores/as de las artes escénicas, artistas y pymes culturales".

Como consecuencia, los trabajadores del rubro impulsaron una propuesta que esperan que pueda implementarse a partir del 22 de mayo, en caso de que continúen las limitaciones en el horario de circulación. "El 'Pasaporte Cultural' es el vehículo para resolver el tránsito en la vía pública de espectadores, artistas y trabajadores teatrales y musicales. Seguimos priorizando la salud como desde hace catorce meses. Dimos las pruebas. Corresponde con creatividad defender el trabajo", concluyó Rottemberg.