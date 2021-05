Guillermina Valdés

El lunes 10, Ángel De Brito informó que, a una semana de haberse vacunado contra el Covid-19 en Miami, había contraído el virus y que deberá cumplir con el aislamiento en Estados Unidos.

Por este motivo, el periodista se perderá, por lo menos, la primera semana de "La academia", el nuevo reality de "ShowMatch". Y aunque se especuló mucho sobre quiénes podrían ocupar su lugar, Marcelo Tinelli anunció en sus redes sociales que su mujer, Guillermina Valdés, será el reemplazo del conductor de "Los ángeles de la mañana".

"Debido al Covid positivo de mi querido Ángel De Brito, en el primer ritmo de 'ShowMatch: La Academia', este será reemplazado en el jurado por mi mujer, Guillermina Valdés, a la que le agradezco que me acompañe en este nuevo ciclo. Nos vemos el lunes a las 21 por eltrece", escribió el conductor en su cuenta de Twitter.

Esta no es la primera vez que la actriz se desempeña como jurado, ya que en 2019 formó parte del segmento "Genios de la Argentina" y su trabajo fue bien aceptado por el público, ya que no solo demostró estar a la altura de la competencia para dar sus devoluciones, sino que dejó al descubierto su costado más sensible.

Semanas atrás, Guillermina habló de los inicios de su relación con el "Cabezón", hace más de diez años, y cuál era el vínculo entre el conductor y su exmarido, Sebastián Ortega. "Nos presentó Paula, una amiga mía. Yo no lo conocía a Marcelo, lo había cruzado en dos o tres eventos. Siempre estuvo el tema de 'la mujer del amigo', como si la mujer fuera de alguien. Yo no era la mujer de nadie. Una relación de amistad no era, nunca habíamos compartido un cumpleaños, un bautismo, nunca vino a mi casa. Habían trabajado juntos y en eventos sociales nos cruzábamos, pero no había una relación de amistad. Está bueno poder aclarar eso. Yo estaba divorciada, Sebastián estaba en pareja con una chica divina, Ivana (Figueiras)", explicó la modelo y actriz.

Y continuó: "Fue todo muy raro para mí, a nivel de tener que apagar el televisor para que a mis hijos no les afecte. Fue difícil para todos. Hubo una cosa de irrealidad, de mucha gente hablando. Yo soy como muy justiciera, cuando algo me parece injusto Marcelo me dice: 'no salgas a contestar porque si no los temas crecen'. Fue un gran aprendizaje, porque yo no estaba tan expuesta. Uno aprende".