Guillermo Rossi, el padre de uno de los dos jóvenes que murieron en el choque automovilístico de Tigre el pasado domingo, escribió una serie de mensajes en las redes sociales donde contó que el padre de Joaquín Duhalde Bisi, el adolescente que manejaba el Audi en estado de ebriedad y que actualmente se encuentra detenido, asistió al entierro de su hijo.

“Está todo perdonado, no tengo rencor”, expresó Rossi, quien hasta el momento es el único de los padres de los adolescentes involucrados en el caso que habló.

“Uno de los fallecidos es mi hijo Franco. Espero que entiendan que él no manejaba. Solo pido que respeten el dolor de mi familia en memoria de los muertos. Mi vida se apaga”, había escrito Rossi el día del accidente.

Tras los mensajes de apoyo y solidaridad con su familia, reveló que fue contactado por el padre de Duhalde Bisi y desmintió a quienes aseguran que su hijo se encontraba alcoholizado y había asistido a una fiesta clandestina en el partido de Tigre.

“Hoy me llamó el padre del que manejaba y solo le dije que cuide a su hijo hasta el último día. No tengo rencor. Es más, pido que salga. No era un mal pibe, tiene mi perdón”, escribió el hombre, y agregó: “Ya está todo perdonado, eran amigos y no tengo ningún rencor”.

“Hoy dejé a Franco en el Jardín de Paz y vino el padre (de Martín Duhalde Bisi). Yo no lo pude ver. Seguramente mañana o pasado iré a su casa para apoyarlo. Su hijo está desconsolado y yo por él. Eran amigos, muy amigos. Nada de lo que ocurrió es culpa de nadie. Él vino al entierro a pedirnos su perdón y el mío ya lo tiene”, agregó en otro comentario.