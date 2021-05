Turismo internacional en pandemia. Foto: NA.

En horas de la tarde de este miércoles 12 de mayo de 2021, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió los datos oficiales sobre el Turismo Internacional en la Argentina.

Los nuevos datos indican que en marzo de 2021, los arribos por vía aérea bajaron 88% interanual, y las partidas, 61,6%.

Así mismo, en el 1° trimestre 2021, el gasto de los viajeros que arribaron por EZE/AEP disminuyó 93,3% interanual, y el de quienes partieron, 74,8%.

Durante marzo, de acuerdo al decreto nº 274/201 y sus sucesivas prórrogas y modificatorias, continuó vigente la prohibición del ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes en la Argentina. Solo estuvieron autorizados a ingresar y egresar del país los transportistas o tripulantes de cualquier nacionalidad en ejercicio de su actividad; los ciudadanos argentinos y residentes en la República Argentina; los extranjeros no residentes autorizados expresamente por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) para desarrollar actividades laborales o comerciales, cumplir con una misión oficial diplomática, participar en eventos deportivos que cumplieran los protocolos específicos, por motivos de salud, por razones humanitarias, para reunificación familiar con argentinos residentes que requiriera visado, o extranjeros que fueran parientes directos de ciudadanos argentinos y que ingresaran transitoriamente a nuestro país por razones de necesidad y no requirieran visado; y los extranjeros declarados en tránsito hacia otros países con una permanencia en el aeropuerto internacional menor a 24 horas.

A partir del 28 de marzo, los ingresos fueron efectuados únicamente por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el Aeroparque Jorge Newbery, el Aeropuerto Internacional de San Fernando, el Puerto de Buenos Aires y los pasos fronterizos internacionales San Sebastián e Integración Austral, ambos situados en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Las fronteras terrestres se cerraron para el tránsito, excepto para el comercio internacional. Previo al 28 de marzo, las personas que habían egresado del territorio nacional por medio de pasos fronterizos terrestres entre el 1 de abril de 2020 y el 25 de diciembre de 2020 podían ingresar por cualquiera de los pasos habilitados a tal efecto.

Cabe destacar, que durante marzo se observó que, en términos de viajes con motivos de vacaciones y ocio, el movimiento receptivo fue nulo. Sin embargo, en el marco de la Encuesta de Turismo Internacional se consideran dentro de la definición de turistas a las personas que viajan, además de por vacaciones y ocio, por razones de trabajo, salud, visitas a familiares y amigos, entre otras.

Informe completo del INDEC:

Turismo internacional, Marzo y primer trimestre de 2021, INDEC by Diario 26 on Scribd