Alberto Fernández y papa Francisco.

El presidente Alberto Fernández se reunió en la mañana de este jueves en el Vaticano con el papa Francisco, en el marco de su cuarta y última escala de la gira europea que esta semana lo llevó a Portugal, España y Francia.

Acompañado por la primera dama Fabiola Yañez y su comitiva, el Presidente arribó a las 4.50 hora argentina (9.50 hora de Roma) al Vaticano, donde fue recibido por autoridades de la Casa Pontificia y un cordón de honor de la Guardia Suiza, que se encarga de la seguridad del Papa y la Santa Sede.

Luego, tras los saludos de rigor, comenzó la audiencia a solas entre el Papa y el mandatario argentino en el estudio del Aula Pablo VI -conocido dentro del Vaticano como "Il Fungo", que se extendió durante 30 minutos.

Alberto Fernández con su comitiva junto al Secretario de Estado Vaticano, Reuters.

Tras la reunión a solas, se tomó una foto oficial y hubo un saludo del pontífice a los integrantes de la comitiva oficial, así como intercambio de obsequios, lo que se extendió hasta las 10.35 hora de Roma.

El Papa saludó uno por uno a los integrantes de la comitiva argentina e intercambió saludos y palabras con algunos de ellos, informaron fuentes oficiales.

Integran la delegación oficial, además de Yañez, el canciller Felipe Solá; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Culto, Guillermo Oliveri; y el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.

Tras el encuentro con el Papa, el mandatario se encuentra reunido con el secretario de Estado, Pietro Parolin, y monseñor Paul Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados, encuentro del que también participan el canciller Solá y Oliveri.

Luego de la audiencia con el Papa, Fernández almorzará con su par de Italia, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinale, para después mantener una reunión de trabajo, en el Palacio Chigi, con el presidente del Consejo de Ministros, Mario Draghi.

El Papa Francisco y el presidente Alberto Fernández, Vaticano, Foto: Reuters.

En una entrevista con antes de partir hacia Europa, el secretario de Culto, Guillermo Oliveri -que integra la delegación argentina- remarcó las coincidencias entre el Gobierno y Francisco en relación a la gestión de la pandemia y la necesidad de que las vacunas lleguen en forma igualitaria a todos los países y destacó la "ayuda silenciosa" del pontífice argentino en el proceso de renegociación de la deuda.

Según adelantó Oliveri, esos temas seguramente estararían presentes en el encuentro a solas entre ambos líderes.

Fernández llega a la audiencia con el Papa tras haber recibido esta semana apoyos del gobierno de Portugal, España y Francia en el proceso de renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París.

"La relación del Presidente con el Papa sin duda es muy buena. Se mantiene desde hace mucho tiempo, se conocen desde hace muchos años, y se ha profundizado a partir de la asunción de Alberto Fernández como Presidente y, por supuesto, por la situación general del mundo a partir de la pandemia y las coincidencias de muchas de las expresiones a través de Evangelii Gaudium, Fratelli Tutti, Laudato Si, las últimas encíclicas del Papa que van en línea con el pensamiento del Presidente", había dicho Oliveri.

El Vaticano -a través de la Pontificia Academia de Ciencias, que preside el argentino Marcelo Sánchez Sorondo- será sede este jueves del seminario "Soñando un mejor reinicio", del que participarán la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva; y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

En ese marco, no se descarta un posible encuentro del mandatario argentino con Giorgieva en la ciudad de Roma. De hecho, el mandatario postergó su regreso a la Argentina desde la capital italiana hasta el sábado por la tarde.

El encuentro cara a cara entre el Presidente argentino y el Papa se dio también cuatro meses y medio después de la sanción en la Argentina de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que generó rispideces con la Iglesia local.

"Desde antes de la sanción de la ley de IVE, el Presidente fue muy claro y concreto en la primera visita que se hizo al Vaticano, en la que hubo una larga charla con el secretario de Estado y con autoridades de la Iglesia en Argentina, y con otras comunidades religiosas, como las evangélicas", recordó Oliveri.

En ese sentido, destacó que Fernández "siempre fijó su posición: se trata de un tema de salud y siempre dijo que iba a enviar ese proyecto de ley", y consideró que "no es un tema que esté en la agenda para nada" en el marco de la reunión de mañana.

"Tenemos una situación gravísima a nivel internacional y sobre eso será un poco la charla que quedará entre ellos dos", adelantó Oliveri.