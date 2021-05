Llegada al país de vacunas, captura Canal 26.

El decimoquinto vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de la Federación Rusa, con 500 mil vacunas Sputnik V destinadas a fortalecer el plan de inmunización contra el coronavirus en el país, que ya recibió más de 12,6 millones de dosis, aterrizó esta mañana en el aeropuerto internacional de Ezeiza.





La aeronave Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, con el número AR1081, tocó tierra a las 6,16, luego de haber despegado del aeropuerto internacional de Sheremetievo ayer a las 13.38 hora argentina (19.38 de Rusia), donde permaneció cinco horas para la estiba de la carga.

El vuelo fue recibido en Ezeiza por el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani.





Según fuentes oficiales, con los embarques de Sputnik V que llegaron esta semana se habrá vacunado con una dosis a todos los mayores de 60 años que se inscribieron en el país.





Con este embarque, la Argentina lleva recibidas un total de 12.698.145 dosis de vacunas: 7.035.745 de la Sputnik V, 1.082.400 de la AstraZeneca mediante el mecanismo Covax, 580.000 Covishield y 4.000.000 de Sinopharm, precisaron fuentes oficiales.





Tras el proceso de Aduana y el procesamiento de la carga, se iniciará la distribución de las vacunas para continuar con el programa de vacunación dispuesto por el Gobierno Nacional en todo el país.

El avión, en el que viajaron 20 personas, entre comandantes, copilotos, personal técnico, de mantenimiento y de cabina, había aterrizado en tierras moscovitas ayer a las 8.40 hora argentina (14.40 de Moscú), tras haber despegado el martes a las 17.18 desde Ezeiza.





Como en los vuelos anteriores, las vacunas producidas por el instituto Gamaleya fueron trasladadas en contenedores del tipo "thermobox" a una temperatura de 18 grados bajo cero y con carga adicional de refrigeración.





Hasta el momento y con este vuelo, llegaron 10.692.490 de vacunas en 20 vuelos completados por Aerolíneas (14 desde Moscú con 6.533.290 dosis de Sputnik V y 5 desde Beijing con 3.659.200 dosis de Sinopharm) sobre un total de 12.698.250 dosis que ingresaron al país en 23 vuelos.