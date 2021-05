Encuentro Alberto Fernández y papa Francisco, Reuters.

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que en el encuentro que mantuvo esta mañana con el papa Francisco en el Vaticano el pontífice le "expresó su idea de apoyarnos en todo lo que pueda".





"Hablamos de todos los problemas que aquejan al mundo y la Argentina. Como siempre él con su gran predisposición para ayudarnos. Le comenté lo que estábamos haciendo, cómo avanzamos en las negociaciones y él, como siempre hace, me expresó su idea de apoyarnos en todo lo que pueda", dijo el mandatario en declaraciones a la prensa argentina que cubre la gira por Europa.

Según se informó, la reunión se llevó a cabo a las 5.00 (hora de Argentina), duró alrededor de 25 minutos: previamente, el Sumo Pontífice había saludado y conversado con todos los miembros de la comitiva.

Durante las conversaciones con los diferentes miembros del Vaticano, "se expresó el aprecio por las buenas relaciones bilaterales existentes y la intención de desarrollar aún más la cooperación en los ámbitos de interés mutuo", señaló un comunicado de prensa del Estado papal.

El Papa Francisco y el presidente Alberto Fernández, Vaticano, Foto: Reuters.

"También se habló de la situación del país, con especial referencia a algunas problemáticas como la gestión de la emergencia pandémica, la crisis económica y financiera y la lucha contra la pobreza, señalando, en este contexto, la contribución significativa que la Iglesia católica ha ofrecido y sigue asegurando. Por último, se abordaron algunos temas regionales e internacionales", agregó el texto difundido.

Tras el encuentro, el Santo Padre y el jefe de Estado intercambiaron los regalos de rigor: Alberto Fernández le entregó productos orgánicos de miel y de la cocina de jóvenes recuperados de adicciones del Hogar de Cristo, una medalla sobre las Islas Malvinas, una estola de la Basílica de San José de Flores, una estatuilla de San José -réplica de la que está en el edificio eclesiástico porteño-, una estampita de Luján, una colección de "La Divina Comedia" traducida y un libro biográfico de Enrique Santos Discépolo.

Por su parte, el Papa le obsequió un mosaico que representa las figuras del hombre y de la mujer, que responden a la invitación del Señor en el Génesis y cultivan la Tierra, cuidándola, con la leyenda “Que el fruto de la tierra y del trabajo del hombre se convierta para nosotros en alimento de vida eterna"; el Mensaje Mundial de la Paz de 2021, que suele dar a todos los jefes de Estado, y su última encíclica, Fratelli Tutti.