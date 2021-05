Jorge Rial se quebró al escuchar el testimonio de Karina Gao.

Luego de pasar varias semanas cargadas de miedo, por haber tenido complicaciones en su cuadro de Covid-19, mientras estaba embarazada de su tercer hijo. Karina Gao disfruta de un presente lleno de vida. No solo está sana, sino que, a pesar de los pronósticos negativos, Teo nació sano y sin ninguna secuela por los doce días que la cocinera pasó en coma inducido. Feliz por su presente, la integrante de "Flor de equipo" dio una entrevista a "TV Nostra", el programa de actualidad de Jorge Rial, y ante semejante historia, el periodista dejó su imagen más dura y se quebró al aire.

"Qué historia... es ver cómo la vida le gana a la muerte, cómo se nace en una pandemia mundial y cómo sigue peleándola. Esto es una pelea contra la muerte”, empezó el exlíder de "Intrusos", visiblemente emocionado. "Todavía estoy digiriendo (lo que pasó). Es muy loco, en dos meses pasé de casi morir a dar vida, todavía no me están cayendo mucho las fichas. Veo a Teo y a veces me pongo a llorar, me pellizco porque creo que es un sueño”, contó Gao. Y agregó: “Por suerte, todos ustedes me hacen ver que esto es la vida real”.

Además, confesó que, antes de contagiarse, pensaba que si transitaba la enfermedad lo iba a ser de una manera mucho más leve. "Uno dice: 'Me va a agarrar leve porque nunca tuve nada'. Uno tiene ese ilusión, porque siempre fui sana y me cuidé. Pensé que iba a ser asintomática, pero cuando me pasó todo y me dijeron que me tenían que intubar, pensé que se acababa mi vida. Porque sé que no todos tienen la suerte de salir de esto", señaló, mientras Rial, Ángela Lerena, Marina Calabró y Diego Ramos la escuchaban atentamente.

Y relató cómo fueron los minutos previos a ser intubada: "Me imaginé lo peor y, antes de entrar en coma, hice un video para mis hijos. Hablé con mi pareja, le pedí que si me pasaba algo, que siga adelante, que sea feliz. Durante el coma tuve un sueño en el cual yo me quedaba viuda. Cuando me desperté del coma, mi pareja estaba la lado de mi, diciéndome 'ya está, lo peor ya pasó'. Y le dije que había soñado que lo perdía, que me quedaba viuda. Y él pensó que, tal vez, que quedaba viudo".

Por último, destacó la calidad humana del personal de salud argentino. "En Argentina tenemos buenos profesionales. Me he tratado en otras partes por cosas pequeñas y son mucho más fríos. Acá es una cosa de locos", manifestó y aseguró que sigue haciendo tratamientos de rehabilitación por todo lo que sufrió su cuerpo. "Hoy en día solo aspiro a tener buena salud", concluyó.