Marcelo Gallardo afectado por los gases lacrimógenos. Foto: Reuters.

El entrenador Marcelo Gallardo señaló que el encuentro en el cual River terminó empatando 1 a 1 frente al Junior en Barranquilla "se jugó en una situación muy incómoda" debido a que se llevó a cabo en medio de graves incidentes en la ciudad colombiana y dijo que no se puede "mirar para otro lado".

"Se jugó en una situación muy incómoda, con gases lacrimógenos durante muchos momentos del partido, escuchando estruendos. Fue anormal. No podemos mirar para otro lado", manifestó el técnico del elenco de Núñez.

En una conferencia de prensa que brindó tras el partido correspondiente al Grupo D de la Copa Libertadores, Gallardo añadió: "Dentro de lo que fue y se vivió, el resultado termina siendo justo. Y es anecdótico: uno no se va contento bajo las circunstancias en las que jugamos hoy".

"Era un momento complejo, porque uno no se puede abstraer de lo que está pasando, sabíamos que íbamos a jugar intentando que nos den las garantías necesarias. No es normal venir a jugar un partido de fútbol en una situación tan inestable como está viviendo el pueblo colombiano. No fue normal, ni en la previa ni durante el partido", aseveró.

En cuanto a lo futbolístico, indicó: "No dudé de la posibilidad de gestionar los minutos y hacer rotar el equipo para llegar de la mejor manera al domingo, que tenemos el clásico".

"Lo que busqué, más allá de los esquemas, fue gestionar minutos. Viaje largo, complicaciones. Jugamos el domingo un clásico importante", expresó refiriéndose al encuentro en el cual se medirá como visitante ante Boca por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.