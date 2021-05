Toty Flores, NA.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Héctor "Toty" Flores fue diagnosticado con "neumonía bilateral por COVID" y debió ser internado. El dirigente social y fundador de la cooperativa La Juanita fue ingresado en un centro de salud en la noche del pasado miércoles y dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter.

"Anoche me diagnosticaron neumonía bilateral por COVID, por lo cual me encuentro internado. Si se preguntan si me vacuné, no lo hice, porque quería que otros que más lo necesitaban lo hagan primero", manifestó el legislador opositor.

"Toty" Flores, allegado a la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, tiene 67 años, por lo que integra el grupo de las personas en riesgo en caso de contraer COVID-19. La neumonía bilateral es una afección del sistema respiratorio que ataca a los dos pulmones: en sus variantes graves puede precisar la internación e incluso puede ocasionar la muerte del paciente.

La inflamación de los pulmones provocada en este caso por el virus Sars-Cov-2 hace que los alvéolos se llenen de pus y líquido, lo que provoca dolor a la hora de respirar y limita la absorción de oxígeno. Esta afección es una de las complicaciones que presentan los pacientes contagiados con coronavirus.