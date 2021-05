Patricia Bullrich. Foto: NA.

La presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que el Gobierno tratará de presentar la llegada de cada lote de vacunas contra el coronavirus como "un gesto heroico" tras "haber hecho todo tan mal" en el manejo de la pandemia de COVID-19, a la vez que consideró que la gira del mandatario Alberto Fernández por Europa será inútil si cuando regrese "tiene al kirchnerismo y a (la vicepresidenta) Cristina Kirchner con el cuchillo en la boca".

"Cuando vayan llegando las vacunas, piensan en cada lote como un gesto heroico. El manejo de la pandemia ha sido de las peores gestiones del mundo: aumentó la pobreza, se perdieron empleos, fábricas, negocios, educación y salud. La cantidad de muertos que tenemos no se condice con un país que cuidó la salud", sostuvo la ex ministra de Seguridad.

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Luis Majul en Radio Rivadavia, la referente opositora insistió en que "frente a haber hecho todo tan mal", la llegada de cada lote de vacunas "van a tratar de mostrarla como una victoria: pero de ahí a que la gente lo crea, hay una gran distancia". Al ser consultada sobre si el Gobierno podría utilizar el arribo de las vacunas para la campaña electoral, la dirigente de Juntos por el Cambio consideró que "de ninguna manera la ineficiencia puede convertirse en estrategia".

"Hubo una ineficiencia del Gobierno respecto a la segunda ola: se sabía cuándo iba a venir, teniendo la posibilidad de comprar vacunas como para una inmunización masiva para diciembre de 2020. Ahora están tratando de chapucear en el barro", manifestó. Además, rechazó las declaraciones de distintos miembros del oficialismo que afirman que de haber sido reelegido Mauricio Macri, la pandemia de coronavirus habría tenido un impacto mucho peor en el país: "Decir eso es tirar una cañita al aire provocadora. Nosotros no gobernamos y en los lugares en los que gobernamos nos fue mucho mejor, como la Ciudad, Mendoza y Corrientes. Tenemos una forma de gestión más inteligente".

En ese sentido, Patricia Bullrich se quejó de que el Gobierno "arruinó por segundo año consecutivo gran parte de la economía, de los alumnos". Finalmente, la presidenta del Consejo Nacional del PRO analizó el viaje del presidente Alberto Fernández a Europa y las reuniones con sus pares de Portugal, António Luís Santos Da Costa; de España, Pedro Sánchez; de Francia, Emmanuel Macron; de Italia, Mario Draghi; y con el papa Francisco, con quienes abordó la situación económica y financiera de la Argentina en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París.

"El éxito de su gira no se va a medir en quién lo recibe, sino en qué pasa cuando venga acá: si cuando vuelva tiene a todo el kirchnerismo y a Cristina con el cuchillo en la boca diciéndole `acá no negociamos con el Fondo´, lo van a mirar y le van a decir `para qué viniste si no tenés poder interno para bancar lo que viniste a pedir´", remarcó la referente de la alianza opositora Juntos por el Cambio.