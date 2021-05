Micros detenidos en la avenida 9 de julio. Foto: NA.

Durante la mañana de este jueves, el Centro de la Ciudad de Buenos Aires seguía siendo una zona complicada para la ciruclación vehicular, debido a la protesta de choferes de micros de turismo que ya llevan más de tres días de reclamos en medio de la pandemia de coronavirus que atraviesa a la Argentina.

Los choferes se encontraban cortando el tránsito en la avenida 9 de julio, en su mano hacia el sur de la Ciudad de Buenos Aires, en su intersección con la avenida San Juan. El caos vehicular fue la primera consecuencia del piquete hecho con vehículos detenidos en la traza de la calle.

Canal 26, presente en el lugar que es el epicentro del reclamo de los choferes que aguardaban una respuesta de parte del Gobierno.

Noticias relacionadas

Con esta perspectiva, se supo que muy posiblemente se concrete una reunión entre los manifestantes y Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deportes.

La protesta, cuyo objetivo es sacar a la luz el reclamo de uno de los sectores que más perjudicados se han visto a raíz de las restricciones que dispuso el Gobierno, implicó más de 3 días consecutivos de interrupción parcial en la avenida 9 de Julio y en la subida a la autopista que lleva hacia Avellaneda.

El hecho de tratar de transitar por el lugar de la protesta es casi un acto imposible y se producen largas demoras y embotellamientos que hasta la zona del Obelisco.

Your browser does not support the video element.

El reclamo de los choferes de micros. Canal 26.