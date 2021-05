Sesión virtual en Diputados, Congreso. Foto: NA.

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) elaboró un informe en el que destaca el proceso de modernización e innovación impulsado en la Cámara de Diputados de la Nación durante la pandemia por COVID-19 y que garantizó el funcionamiento parlamentario.

El informe de CIPPEC destaca el proceso de adopción de herramientas tecnológicas para el trabajo legislativo remoto y lo define como un “hito” en la Cámara de Diputados que preside Sergio Massa.

A su vez, destaca el trabajo coordinado de todas las fuerzas políticas y personal de la Cámara de Diputados para el desarrollo del sistema telemático.

Por último pone en valor la legitimidad, integridad, accesibilidad y la transparencia del proceso parlamentario en su rol de legislar, controlar y representar.