Las últimas semanas no fueron nada sencillas para Ángela Leiva. Mientras disfruta de su mejor momento profesional, con su debut como actriz en "La 1-5/18" y palpita el comienzo de "ShowMatch: La academia", la cantante tropical atraviesa un triste duelo.

En la misma semana le tocó despedir a Carlos Varela, su mánager, y a su padre, Eduardo, ambos víctimas del coronavirus.

"Es un tema difícil de tocar todavía, yo trato de ir para adelante. Soy una mina muy laburante, apasionada por lo que hago y siempre estoy priorizando mi bienestar, porque a mí me hace bien dedicarme a lo que me gusta", relató en una entrevista con "Los ángeles de la mañana".

Y explicó que a su padre le habían encontrado un tumor en el pulmón en plena pandemia y tras superar el tratamiento contra el cáncer, se contagió Covid-19. "Se complicó el cuadro porque él estaba muy débil por la quimioterapia y la radioterapia. Fue un guerrero porque se bancó el tratamiento oncológico como un señor y cuando apareció el Covid le atacó los pulmones. Luchó hasta el final, estuvo 23 días en coma farmacológico, intubado. Fue mucha lucha y se merecía algo mejor", relató la finalista de "Cantando 2020".

Además, contó que días antes de morir, Eduardo dio negativo en el test de Covid-19 y tanto ella como sus hermanos pudieron ir a verlo al hospital de Tandil en el que estaba internado.

"Tuve la oportunidad de ir a despedir a mi viejo, obviamente. Nosotros habíamos ido una semana antes a verlo cuando ya los médicos nos habían dicho que no había mucho más por hacer. Y estábamos como esperando ya ese llamado. Entonces nos pudimos despedir. Obviamente con todos los protocolos igual, pero era importante para nosotros como familia, despedirlo. Decirle unas palabras al oído", reveló.

Sobre su fortaleza para cumplir con sus compromisos laborales, a pesar del doloroso momento que atraviesa, Ángela destacó que es algo que heredó de su mamá, quien murió hace ocho años a raíz de un cáncer.

"Esto tiene muchos contrastes. Estoy viviendo un momento hermoso de mi carrera y de mi vida, que se contrasta con lo horrible y doloroso que me pasa con haber perdido a mi viejo, unos días antes lo perdí a mi mánager... muchas pérdidas, muchos golpes, pero yo le pongo lo mejor. Me parece una prioridad estar bien, porque si me dejo caer no podría afrontar todos estos espacios", contó visiblemente conmovida y aseguró que está muy enfocada en causar una buena impresión en su primera aparición en el programa de Marcelo Tinelli.