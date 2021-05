Agustín Destribats - Lucha - Juegos Olímpicos 2020

La lucha argentina debió esperar 25 años para volver a un Juego Olímpico: Agustín Destribats cortó el maleficio luego de la presentación de Pablo Ibire en Atlanta 1996 y representará al país en Tokio 2020.

El cordobés de 23 años inició la charla con Diario 26 comentando sus sensaciones acerca de la postergación y la cercanía a la fecha de inicio del gran evento deportivo: “En relación a la ansiedad, lo vengo llevando bastante bien, pienso que es pasito a pasito. Además, tengo otros torneos para competir así que estoy pensando en lo que tengo cerca porque, pese a que se aproxima la fecha, para los Juegos faltan unos meses”.

En su preparación, el representante en la categoría de 65 kilos se quedó con la medalla dorada en un torneo disputado en Plovdiv, Bulgaria. “El logro significó muchísimo porque nos demuestra que estamos haciendo las cosas bien y más aún que recibí el premio al mejor luchador del torneo”.

El camino a Tokio, con el pase conseguido en el Panamericano de mayores de Ottawa en marzo del 2020, lo realizó en Majachkalá, cuna rusa de la lucha: “Es el mejor lugar para entrenar. Si bien fueron meses entre cortados, hace tres años que entreno allá con campeones olímpicos y mundiales. Es un nivel altísimo que me ayuda a crecer”, analizó.

Desde los Juegos Olímpicos realizados en Estados Unidos que no había un argentino en Lucha. En la capital de Japón estará el Gato, quien comenta sus sensaciones al respecto: “Estoy contento con eso y siento que abrí una puerta que estaba cerrada. Es darle esa confianza a mis compañeros que sí se puede clasificar”.

De cara a su primera participación olímpica, el Gato analiza sus objetivos: “Cómo siempre digo, si voy a una competencia es para ganar. Entreno para ganar y para ser campeón. Espero que se me dé y, si no se consiguen los resultados, voy a entrenar más fuerte para los próximos Juegos”.

Para cerrar la charla, el luchador explicó lo que significa representar al país en un torneo a nivel internacional: “Desde chiquito me gustó hacerlo y es algo maravilloso. Sin embargo, no está bueno cuando tu mismo país no te lo valora. Te desmotiva un poco, pero uno sigue igual porque ama lo que hace y representar a la Argentina”.

