Un conductor atropelló a un niño de 4 años que cruzaba la calle con su mamá en la localidad bonaerense de Dock Sud, pero no se detuvo a auxiliarlo y el pequeño falleció minutos más tarde mientras que el hombre, al ser hallado por la policía, dijo que le habían robado el auto momentos antes del trágico accidente.



El episodio se registró el jueves en la calle Avellaneda al 2300 de la mencionada localidad donde el niño le soltó la mano a su madre y cruzó siendo embestido por el vehículo, escena que quedó registrada en las cámaras de seguridad que hay en el lugar.



En declaraciones al canal de noticias TN, Eva, la mama del niño, manifestó: "Yo vi venir el auto y Ciro me soltó la mano. Lo quise agarrar y se me escapó".



En el video puede verse que momentos después del trágico hecho, la mujer tomó a su hijo en brazos y los vecinos se acercaron para ayudarla, pero el conductor del automóvil se había escapado.

El pequeño fue trasladado de urgencia al Hospital Fiorito en la localidad bonaerense de Avellaneda, pero murió poco después de llegar por la gravedad de las heridas que le había provocado el accidente.



Por otro lado, tras la descripción que aportó la mamá del nene y un seguimiento que se realizó por las cámaras de la zona, los investigadores lograron determinar la patente del vehículo y dieron con su dueño.



Los efectivos policiales se presentaron en el domicilio del presunto conductor, quien dio una sorpresiva versión, ya que señaló que le habían robado el auto momentos antes de que se produjera el episodio y negó ser quien conducía el rodado cuando el pequeño fue atropellado.



En el hecho intervino Prefectura Naval Argentina, que llevó adelante la investigación inicial y luego derivó todas las actuaciones a la Policía Bonaerense mientras que la causa es investigada por la fiscal María Alejandra Olmos Coronel de la UFI N°1 de Avellaneda.