Boca y River juegan el domingo a las 17:30, NA.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo esta mañana que "no es momento de ver un partido de fútbol entre personas que no conviven" y pidió que no se organicen reuniones sociales para asistir al juego entre Boca Juniors y River Plate el próximo domingo, ya que, consideró necesario que sigan bajando los casos de coronavirus en el distrito.





"No es momento de ver un partido de fútbol entre personas que no conviven, no es el momento por las próximas dos o tres semanas", aseguró Quirós en su habitual conferencia de prensa sobre la evolución de la Covid-19 en la Ciudad.





En ese sentido, sostuvo que "la mayoría de los contagios ocurren el lugares cerrados, mal ventilados, con gente que no convive y que se sacan los barbijos" en los encuentros, e insistió en la necesidad de bajar los casos.





"Necesitamos volver a la cantidad de casos que teníamos antes de la segunda ola; estábamos en un promedio de 2.800 diarios y hoy estamos en 2.000, pero no es suficiente porque necesitamos seguir descendiendo", aseguró.





El funcionario dijo que continuarán analizando la evolución epidemiológica "día por día y semana por semana" evaluando donde ocurren los contagios, la evolución de los nuevos casos, la mortalidad y la ocupación de camas "para ver que propuesta hacemos la semana que viene", cuando vence el DNU del Gobierno nacional que dispuso restricciones para el AMBA y otras localidades para mitigar la segunda ola de coronavirus vigente hasta el 21 de mayo.





Al respecto, señaló que si se mantienen en torno a los 2.000 los contagios diarios en el distrito "tendremos que desarrollar nuevas estrategias para seguir cuidándonos", aunque no brindó detalles de eventuales medidas restrictivas.

"Más del 70% de los nuevos contagios ocurren por encuentros sociales, laborales y familiares en lugares cerrados, donde no se usan barbijos y sin ventilación", lo que Quirós definió como "el motivo del problema de la curva epidemiológica de la Ciudad".





"Si no conseguimos evitar los encuentros familiares, labores y sociales en lugares cerrados es muy difícil transitar esta enfermedad", indicó y pidió "hacer un esfuerzo" hasta que "esto pase y hayamos podido vacunar a la mayoría de las personas".