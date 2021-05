Martin Garrix junto a Bono y The Edge lanzan "We are the peolple".

Sony Music Netherlands anuncia el lanzamiento de la canción oficial de la UEFA EURO 2020 “We Are The People” de Martin Garrix junto a Bono y The Edge. Después de más de un año de anticipación teniendo que mantener esto como secreto, el tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Trabajando la canción durante 3 años, Garrix sintió desde la primera etapa del proceso creativo que la voz de Bono encajaría perfectamente en “We Are The People”. Su idea se volvió realidad cuando Bono y su compañero de la banda U2, The Edge, aceptaron participar en la canción, la cual evolucionó mucho más con Bono en la creación de las letras y melodías, y The Edge sumándole riffs principales de guitarra; resultando en la combinación perfecta de los sonidos característicos de los artistas.

Martin Garrix: “Crear la música para uno de los eventos más grandes de deportes en el mundo junto a Bono y The Edge ha sido una experiencia increíble. Estoy muy orgulloso de lo que hicimos juntos y emocionado de finalmente compartirla con todos”.

Noticias relacionadas

“We Are The People” nos recuerda que una canción puede analizar los retos que enfrenta el mundo en un periodo determinado y aún así intentar una respuesta unificada. Es una partitura de himnos que podemos cantar todos sin importar de donde venimos, pero especialmente en Europa en donde la competencia llamará la atención del mundo entero.

El tema buscar reflejar el optimismo, la esperanza y determinación que son requeridos para que un equipo tenga éxito, así como ofrecer un sentido de unidad que se ajusta al tema de la UEFA EURO 2020: Unidad. Por primera vez en la historia de la EURO, el torneo se juega a lo largo del continente, lo que demostrará el propósito de unidad en todas partes.

Junto al track official, Garrix también ha producido la música oficial para el torneo. Revelándola en su cumpleaños número 25, la canción es un testamento a su impresionante camino a través de las filas de la industria musical hasta la fecha. Desde 1992, cada competencia de UEFA EURO ha tenido una canción oficial con artistas como Nelly Furtado, Simply Red y Enrique Iglesias, brindándoles en el pasado el soundtrack del torneo.

“La larga espera casi ha terminado y estamos encantados de oficialmente revelar el tema oficial de la UEFA EURO 2020 “We Are The People”, que presenta a algunos de los artistas más reconocidos del mundo; Martin Garrix, Bono y The Edge”, comentó el director de marketing de la UEFA, Guy-Laurent Epstein.

“El Fútbol y la música tienen el poder de unir a la gente. Ambos son vectores de pasión y emoción y al combinarlos ampliarán aún más la celebración del torneo por parte de los fans, además de llegar a nuevas audiencias. Con la alineación de estrellas que hemos reunido para crear la música oficial del torneo, estamos muy confiados en hacer esto puntualmente”

UEFA EURO 2020 por primera vez en la historia se celebra a lo largo del continente, con 11 ciudades anfitrionas en total. Amsterdam, Baku, Bucharest, Budapest, Copenhagen, Glasgow, Londres, Munich, Roma, Saint Petersburg y Sevilla, serán los escenarios para los partidos este verano; comenzando en el estadio olímpico de Roma el 11 de junio de 2021 con Turquía frente a Italia. La final tendrá lugar en el estadio de Wembley en Londres el 11 de julio de 2021.