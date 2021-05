Thalía presenta su nuevo álbum DesAMORfosis.

Tras una carrera legendaria, llena de éxitos imprescindibles que se han convertido en algunos de los clásicos más populares de la música latina, la superestrella global multi-platino, Thalia continúa liderando la vanguardia de la industria de la música latina y presenta su producción más innovadora hasta la fecha, su nuevo disco “desAMORfosis”. La multi-galardonada cantante abrió las capas de sus sentimientos más profundos en un viaje interno con el que busca cautivar a sus fanáticos, llevándolos de la mano a través de una impactante historia de crecimiento emocional. El disco ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.

Noticias relacionadas

Tan solo con su pre-estreno, “desAMORfosis” se convirtió en el disco #1 en Amazon por sus altas ventas en las categorías “Pop Latino” y “Música Latina” antes de su lanzamiento. El nombre de este cautivante disco nace de tres palabras que logran describir las etapas principales del romance: “desamor”, “amor” y “metamorfosis”.

La unión de estas palabras engloba el significado del amor en todos sus aspectos, y el viaje emocional que existe dentro de cada persona al vivirlo. Desde aquellos momentos de rechazo y soledad, hacia el exaltamiento de una atracción sentimental y sexual, hasta la evolución y el desarrollo de un nuevo carácter personal.

El disco cuenta con 14 canciones nuevas que están interconectadas, describiendo la transformación de un romance a través de los sentimientos descritos en las composiciones y ritmos de cada canción.

Thalia trabajó en la producción musical del disco junto a algunos de los productores más innovadores del momento, incluyendo a Tainy, Edgar Barrera, Maffio y Trooko. Los sonidos que componen el disco incluye fusiones de distintos géneros musicales, desde las melodías pegadizas de las baladas Pop, hasta los ritmos bailables del reggaetón y la electrónica. Asimismo, cuenta con colaboraciones junto a artistas de la nueva generación que actualmente lideran en la música popular, como Banda MS de Sergio Lizárraga, Farina, Jhay Cortez, Mau y Ricky, Myke Towers y Sofia Reyes.

Conectándose cercanamente con sus fanáticos, Thalia les había entregado unas primeras miradas a los sonidos de su nuevo disco. Su sencillo “Tick Tock” junto a Farina y Sofia Reyes se convirtió en un éxito instantáneo, debutando en el listado de “Top Global Music Videos” de YouTube y posicionándose en el Top 20 del listado “Latin Pop Airplay” de Billboard. Asimismo, su colaboración “Ya Tú Me Conoces” junto a Mau Y Ricky, se posicionó en los listados de “Latin Digital Song Sales” y “Latin Pop Airplay”.

Más recientemente, la cantante sorprendió a todos con el estreno de su último sencillo, “Mojito”, el cual conquistó las plataformas digitales de música y tuvo el impactante estreno de su video musical durante el programa de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Además, Thalia participó en el evento “Latin GRAMMY®️ Celebra Ellas Y Su Música”, donde no solo cautivó a miles de televidentes como anfitriona, sino también entregó una presentación estelar por primera vez en vivo del nuevo éxito “Mojito” y un popurrí de algunos de los mejores éxitos de su carrera, incluyendo “Amor A La Mexicana”, “Arrasando”, “No Me Acuerdo”, “Piel Morena” y “A Quién Le Importa”. Como si fuera poco, Thalia interactuó con sus fanáticos a través de un especial en vivo para acompañar el estreno del disco, siendo la primera artista mexicana en realizar un YouTube Premium Afterparty.