Ataque de Israel en Palestina donde funcionaba edificio de prensa, AGENCIA NA

La situación en Medio Oriente continuaba lejos de encontrar la calma, ya que se mantuvieron los ataques entre Israel y Hamás en la zona de la Franja de Gaza y en Tel Aviv en una jornada importante para el pueblo palestino.

Este sábado los palestinos recuerdan la Nakba, el Día de la Catástrofe, cuando se creó el Estado de Israel y, a su entender, se concretó el despojo de sus tierras y se condenó al exilio a cientos de miles.

⭕ LIVE footage of the moment an Israeli air raid bombed the offices of Al Jazeera and The Associated Press in Gaza City ⬇️



