Joe Biden.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comunicó hoy con sus pares de Israel, Benjamin Netanyahu, y de Palestina, Mahmoud Abbas, en medio de la escalada de violencia en Medio Oriente.

Las llamadas se dan un día después de la llegada a la región de su enviado para intentar calmar el escenario, el subsecretario adjunto para Asuntos Palestinos e Israelíes del Departamento de Estado de Estados Unidos, Hady Amr, y luego de que conmocionara a la opinión internacional la destrucción de un edificio donde estaban las redacciones de The Associated Press (AP) y Al Jazeera.

Según informó el Estado de Israel, Netanyahu manifestó a Biden que están "haciendo todo lo posible para evitar dañar" a la población civil en sus operaciones contra la organización extremista Hamás en la Franja de Gaza.

Prime Minister Benjamin spoke today with US President Joe Biden. The Prime Minister updated @POTUS on developments and actions that Israel has taken and on actions that Israel intends to carry out.