Jaguares campeón de la Superliga Sudamericana de Rugby 2021.

Jaguares XV ganó 36 - 28 a Peñarol en Montevideo. El partido que se mantuvo en cero hasta los 20 minutos fue de los más parejos del torneo para la franquicia Argentina. Durante el inicio de la SLAR hubo una abrumadora superioridad de los Argentinos que dio la sensación de no ser favorable para el rugby nacional. Panorama que cambió para el final del torneo.

El primer tiempo fue parejo, Jaguares no pudo imponerse a un Peñarol sólido en defensa. El conjunto Uruguayo abrió el marcador con un penal de Martín Roger a los 20 minutos del kick-off. El conjunto con la camiseta naranja reaccionó rápido y a los pocos minutos Tomàs Cubilla marcó el primer try del encuentro.

Los primeros 40 minutos finalizaron 12 - 3 para Jaguares. El segundo tiempo parecía que los Argentinos se llevaban el partido fácil ya que marcaban dos tries seguidos y se adelantaron ampliamente en el marcador. Pero Peñarol supo reaccionar y con try de Baltazar Amaya y otro del capitán Andrés Vilaseca despertaron las alarmas en el conjunto visitante.

Noticias relacionadas

Jaguares liquidó el partido con un try penal por varias infracciones en el scrum de Peñarol y otro try a los 78 minutos de Minervino. Facundo Gatta llegó al in goal cumpliendose los `80 del partido pero no alcanzaron y dejaron a la franquicia Argentina como primera campeona de la Super Liga Americana de Rugby.

El torneo tiene la función de potenciar el rugby en la región. La liga pudo desarrollarse sin contratiempos y con medidas de aislamiento estrictas, una cuestión que no se debe dejar de lado y es un mérito para la organización. Por su parte el rugby argentino muestra una contracara.

Jaguares XV, el equipo que tiene el carácter de transitorio, muestra dos aristas. Sin dudas, lo positivo la gran cantera de jugadores Argentinos. El promedio de edad no supera los 23 años y demuestra los dichos que en su momento dio el entrenador Carlos Ignacio Fernández Lobbe: “Mi equipo tiene como primer función formar jugadores”.

Este objetivo del equipo mejora las condiciones y da las primeras armas a los jugadores más jóvenes del plantel. Pero a su vez brinda continuidad a jugadores más experimentados que necesitan mantenerse en competencia. Así es el caso de Sebastián Cancelliere, jugador joven pero con amplia experiencia en el mejor rugby del mundo. El wing fue elegido como mejor jugador de la SLAR. “Lo que más rescato es volver a agarrar ritmo, algo que todo jugador necesita”, comentó luego de finalizar el partido y levantar el trofeo.

La segunda arista es la abrumadora superioridad del equipo, que no solo le quitó atractivo a la competencia. También le trajo inquietudes al rugby nacional sobre si la competencia mejoraba el nivel rugbistico de Jaguares.

El futuro de Jaguares XV todavía es incierto. Desde su fin en el Super Rugby y esa final histórica versus Crusaders las noticias siempre fueron negativas. Pero en febrero de este año apareció una luz de esperanza. Medios Irlandeses afirmaban tratativas sobre el ingreso de la franquicia al PRO 14, que pasaría a ser PRO 16. Aunque por el momento el equipo seguirá disputando la Superliga Americana.

El campeón invicto venía de ganarle por las semifinales a Olimpia, el conjunto de Paraguay. El encuentro fue con un primer tiempo cerrado pero en el segundo Jaguares mostró otra dinámica y cerró el pase a la final venciendo al conjunto paraguayo por 29-17.

Peñarol, el equipo con seis jugadores mundialistas, había eliminado a Selknam en semifinales en una victoria muy ajustada. 17 - 14 finalizó el encuentro. El conjunto uruguayo demostró mucho nivel en la final y le hizo un partido de igual a igual a Jaguares. Una digna final para la franquicia Charrúa. El entrenador Pablo Bouza lo hacía notar finalizado el encuentro, “Fue sin duda el mejor partido del equipo”.