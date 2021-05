Superclásico en La Bombonera. Foto: NA.

Con sufrimiento y gracias a Agustín Rossi, Boca eliminó a River en la definición por penales del Superclásico, tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios disputados en la Bombonera, y avanzó a las semifinales de la Copa de la Liga Profesional, donde se medirá con Racing.

Carlos Tevez abrió la cuenta para el elenco "xeneize", a los 10 minutos del primer tiempo, en una acción en la que se sacó de encima con falta la marca de Jonatan Maidana, y un poco con la cabeza y un poco con el hombro, envió la pelota al fondo de la red, tras un centro de Cristian Medina.

Ya en el segundo tiempo, el conjunto de Núñez alcanzó la igualdad, a los 23 minutos, gracias a un cabezazo de Julián Álvarez, quien superó la marca de Frank Fabra luego de un preciso centro desde la izquierda de Fabrizio Angileri.

En los tiros desde los 12 pasos, Rossi atajó los remates de Fabrizio Angileri y Leonardo Ponzio, permitiendo que Julio Buffarini patee el quinto para darle el pase a Boca.

Por el lado del conjunto boquense falló su disparo Edwin Cardona, quien quiso picar el penal y su intención fue adivinada por el juvenil debutante Alan Leonardo Díaz, de gran actuación en el encuentro.

Con este resultado, en la otra llave de las semifinales, Independiente se medirá contra Colón de Santa Fe.

Tevez festejando el 1 a 0. Foto: NA.



Boca había madrugado a River con un rápido gol de Carlos Tevez y le ganaba por 1 a 0 el Superclásico que disputan en la Bombonera, correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

El "Apache" se sacó de encima con falta la marca de Jonatan Maidana, y un poco con la cabeza y un poco con el hombro, envió la pelota al fondo de la red, tras un centro de Cristian Medina, abriendo el marcador para el local, a los 11 minutos.

Todo River reclamó al instante una posible infracción de Tevez contra Jonatan Maidana, que el árbitro Facundo Tello, desestimó para convalidar el tanto.

A partir del gol, el conjunto "xeneize" se acomodó en su campo y River, que llegó a este choque disminuido por 15 casos de coronavirus, se hizo de la pelota, aunque le costó profundizar.

Gol de Álvarez para el empate. Foto: NA.

El DT de River, Marcelo Gallardo hizo ingresar a José Paradela en el segundo tiempo debido a que Enzo Pérez acusó una molestia en el posterior derecho.

En el segundo tiempo, River niveló las acciones y llegó a la igualdad a través de Julián Álvarez a los 22 minutos.

Es la primera vez que Boca le gana un mano a mano de eliminación directa al River de Marcelo Gallardo, que llegó a este choque disminuido por un brote de coronavirus que afectó a 15 jugadores del plantel.

La situación obligó al "Muñeco" a improvisar y disponer el debut de varios juveniles, como el arquero Díaz, que estuvo a altura y fue de los futbolistas más destacados.

Pese a esto, y si bien Boca contó con las mejores ocasiones de gol, River fue un duro rival, por momentos dominó y estuvo, al igual que su rival, a un paso de lograr la clasificación.

Boca y River jugaron a todo o nada. Foto: NA.

Your browser does not support the video element.

Definición por penales en la Bombonera. Canal 26.