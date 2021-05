Casos de coronavirus en River. Canal 26.

La gran cantidad de casos de contagio de coronavirus en el plantel profesional de River Plate en la previa del Superclásico ante Boca Juniors de este domingo activó todas las alarmas. Los jugadores Millonarios, 15 en total, se han contagiado de Covid-19 y Marcelo Gallardo debió recurrir a muchos jugadores juveniles y a otros experimentados que venían siendo titulares.

El caso llama la atención porque de entrada no se decidió cancelar el partido en la Bombonera y, con ese marco, comenzó a ponerse la lupa en los por qué de semejante cantidad de infectados.

La punta del ovillo estaría en el viaje que River hizo la semana pasada para disputar su partido por Copa Libertadores cuando, con un equipo alternativo, el Millonario salvó el invicto al empatar agónicamente frente a Junior de Barranquilla en Colombia por 1 a 1 y quedar muy cerca de la clasificación a octavos de final, luego de la cuarta fecha del grupo D. Tan complicada ha sido esta visita a Colombia que se la ha llamado por estas horas como "El viaje explosivo de River"

De todos modos, no todo fue bueno para River y eso ha quedado más que claro. La compleja situación que vive por la gran cantidad de jugadores contagiados de coronavirus, así lo demuestra.

Ahora surge, inevitable, la pregunta: ¿Quién rompió la burbuja sanitaria? Y un informe exclusivo de Canal 26 podría dar las respuestas.

Muchas voces indican que podría tratarse de Moreno, del aparato de seguridad del equipo de Núñez, encargado de "abrir o cerrar" el acceso al plantel en su visita a Colombia. No hay certezas que así puedan afirmarlo, pero es una posiblidad que se baraja en los pasillo del club millonario.

El caso puntual recaería en el entorno de Rafael Santos Borré, quien se habría visto beneficiado por el aparato de seguridad riverplatense, para poder recibir a sus familiares en la concentración.

Losa cañones también apuntan al jugador Matías Suárez, quien habría tenido contacto con su mujer en la previa al partido en Colombia, luego de que el hijo de ambos también se hubiera contagiado de Covid-19.

Pero además ha circulado otra versión que habla sobre la realización de un asado que rompió la burbuja con la participación de varios integrantes del plantel. Esta teoría, sin embargo, es la más endeble y está practicamente descartada.

Así las cosas, la punta del iceberg estaría en el relajamiento de la prevención sanitaria en Colombia, cuando los responsables de River abrieron el hotel en donde se concentraban los jugadores para permitir el ingreso de familiares y amigos.

Otro aspecto en el que se pone particular énfasis, es en el aparente relajamiento de los protocolos en los últimos entrenamientos de River de cara al Superclásico.

