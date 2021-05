La agrupación Hipotecados UVA Autoconvocados rechazó las medidas implementadas por el Gobierno para el sector por entender que no "atacan el problema de fondo" y cuestionaron que "mientras la búsqueda de una ´solución´ sea desde la mirada financiera del Banco Central, no será social". El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, aseguró que se otorgarán subsidios a las familias que hayan tomado créditos hipotecarios UVA para que la cuota mensual no supere el 35% de los ingresos. "Los bancos van a subsidiar las cuotas de los hipotecados UVA que superen el 35% del ingreso del grupo familiar y ninguna cuota de un crédito UVA puede superar ese porcentaje del salario familiar", sostuvo el funcionario nacional. Luego de ello, la agrupación de hipotecados sostuvo que serán el Banco Nación y el Provincia los que subsidien el monto que supere el porcentaje y "sólo los créditos otorgados por el Banco Hipotecario dentro del programa PROCREAR UVA pasarán a actualizarse también a partir de junio por la Fórmula Hogar", es decir, por salarios y no por inflación. Paola Gutiérrez, integrante de Hipotecados UVA, indicó en diálogo con la agencia NA que "la medida no es para todos", mientras apuntó: "Nos siguen mandando a negociar con los bancos". "El pase a la Fórmula Hogar es sólo para los Procrear del Hipotecario, el ´subsidio´ del tope del 35% es sólo para los del Nación y Bapro, que ya lo venía implementando", argumentó y señaló: "En realidad, ese subsidio no es para nosotros, es para que los bancos no pierdan". En ese sentido, Gutiérrez fustigó: "Cada banco tiene que decidir cómo arregla el excedente del 35%". "Las medidas anunciadas no atacan el problema de fondo que es el sobreendeudamiento debido a la indexación del capital por inflación que padecemos los tomadores de créditos hipotecarios en UVA", criticó la agrupación en un comunicado y enfatizó: "Mientras la búsqueda de una solución sea desde la mirada financiera del BCRA, no será social. No habrá justicia social con las familias con créditos UVA. Volvieron a ganar los bancos. Y pierde la gente". Se quejó además de que el ministro "no aportó precisiones respecto de que si lo que se modifica es que el tope se mantendrá durante toda la vigencia del crédito ni lo que sucederá con aquellos que tomaron sus créditos en entidades privadas". "El subsidio será para el sistema financiero que se asegura que el Estado no corrija una política pública de vivienda que nació durante la administración de Mauricio Macri, y no para el tomador final del crédito", insistió. "Los bancos se aseguran cobrar sus créditos indexados sin asumir ningún riesgo. En última instancia, el deudor hipotecario seguirá viendo cómo su capital se indexa mes a mes por efecto de la inflación, lo que provoca que al finalizar el crédito haya pagado sumas que resultan imposible de mensurar", subrayó.